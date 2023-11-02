Фінансові новини
- |
- 02.11.23
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції США зросли, оскільки ФРС зберегла відсоткові ставки, що вселяє надію на припинення підвищень
07:53 02.11.2023 |
Основні індекси Волл-стріт у середу закрилися зростанням, при цьому Nasdaq зріс на 1,6%, після того, як Федеральна резервна система США зберегла відсоткові ставки без змін, а коментарі високопосадовця підігріли оптимізм інвесторів, щодо того, що підвищення ставок завершено, хоча центральний банк залишив двері відчиненими для подальшого зростання.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що політики діятимуть обережно, хоча вони ще не впевнені, що фінансові умови є достатньо обмежувальними, щоб знизити інфляцію до такого низького рівня, як хотілося б центральному банку.
На початку прес-конференції Пауелла торги були нестабільними, але основні фондові індекси почали відновлювати втрачені позиції приблизно за 20 хвилин, а потім досягли сесійних максимумів.
За словами Майкла Джеймса, керуючого директора з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі, головний офіціал ФРС «не був такий наполегливий щодо підвищення ставок на більш тривалий термін», як це було на минулих прес-конференціях.
Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management, написав, що хоча потенційний ризик повторного підвищення ставок ФРС все ще існує, коментар Пауелла припускає, що «планка для підвищення ставок стала вищою».
Едвард Мойя, старший ринковий аналітик Oanda, написав, що хоча Пауелл наполягав на тому, що він залишає відкритими варіанти підвищення ставок, «він виглядав не дуже переконливо».
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 221,71 пункту, або 0,67%, до 33 274,58, S&P 500 додав 44,06 пункту, або 1,05%, до 4 237,86, а індекс Nasdaq Composite додав 210, 23 пункти, або 1,64%, до 13 061,47.
Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 лише дві втратили позиції: енергетика впала на 0,3%, а споживчі товари впали на 0,06%. Лідерами зростання стали чутливі до ставок інформаційні технології, що подорожчали на 2%, та послуги зв'язку, що подорожчали на 1,8%.
Акції Advanced Micro Devices підскочили майже на 10% після того, як оптимістичний прогноз продажів чіпів для штучного інтелекту сигналізував про прогрес у її прагненні наздогнати лідера ринку, Nvidia.
Раніше фондовий ринок отримав підтримку від падіння прибутковості облігацій після того, як Міністерство фінансів США заявило, що уповільнить темпи збільшення своїх довгострокових боргових аукціонів у листопаді-січні і очікує, що після цього йому буде потрібний ще один додатковий квартал підвищення, для задоволення своїх фінансових потреб.
Сезон звітів виявився неоднозначним для акцій, хоча 79,7% із 310 компаній з індексу S&P 500, що відзвітували на момент останнього оновлення LSEG, перевершили очікування аналітиків за квартал, і лише 16,1% не виправдали оцінок.
Проте інвестори були розчаровані багатьма квартальними звітами.
Акції Estee Lauder впали на 18,9% після того, як виробник косметичних товарів зменшив прогноз річного прибутку. А акції компанії Paycom Software, яка займається розрахунком заробітної плати, впали на 38,5% після того, як компанія прогнозувала невтішні прибутки у четвертому кварталі.
Акції власника Tinder Match Group впали на 15,3% після того, як компанія також прогнозувала, що виручка в четвертому кварталі виявиться нижчою за прогнози.
Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,36 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,20 до 1 було на користь компаній, що ростуть.
Індекс S&P 500 встановив 7 нових 52-тижневих максимумів та 30 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 24 нових максимуми та 297 нових мінімумів.
Торги на біржах США пройшли жваво: з рук до рук перейшло 11,20 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,67 млрд за останні 20 сесій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
ТОП-НОВИНИ
|Результати дослідження настроїв українців від Active Group та Future Research Foundation
|Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці
|Залужний назвав п 'ять пріоритетів, необхідних Україні для перемоги над РФ
|Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Дефіцит загального фонду держбюджету України у вересні-2023 зріс до 87,7 млрд грн за незначного скорочення видатків - Мінфін
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,2699 грн/$1
|Європейські акції зростають; Shell виграла від викупу, Банк Англії в центрі уваги
|ПриватБанк відсудив 245 АЗС у компаній, підконтрольних Коломойському
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.11.23
|Чиста купівля населенням валюти в жовтні зросла до максимуму з лютого 2014 року - НБУ
|Ціни на золото зростають на тлі прогнозів про відсутність підвищення ставок ФРС, але прибуток обмежений
Бізнес
|В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати
|Tesla втратила $145 млрд ринкової вартості за 2 тижні — на тлі слабкого попиту на електромобілі
|Через дії Маска вартість X впала на 55 відсотків - ЗМІ
|Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar
|Представлені процесори Apple M3, M3 Pro і M3 Max – до +50% продуктивності CPU та GPU, трасування, mesh shading та AV1
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК