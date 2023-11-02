Акції США зросли, оскільки ФРС зберегла відсоткові ставки, що вселяє надію на припинення підвищень

Основні індекси Волл-стріт у середу закрилися зростанням, при цьому Nasdaq зріс на 1,6%, після того, як Федеральна резервна система США зберегла відсоткові ставки без змін, а коментарі високопосадовця підігріли оптимізм інвесторів, щодо того, що підвищення ставок завершено, хоча центральний банк залишив двері відчиненими для подальшого зростання.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що політики діятимуть обережно, хоча вони ще не впевнені, що фінансові умови є достатньо обмежувальними, щоб знизити інфляцію до такого низького рівня, як хотілося б центральному банку.

На початку прес-конференції Пауелла торги були нестабільними, але основні фондові індекси почали відновлювати втрачені позиції приблизно за 20 хвилин, а потім досягли сесійних максимумів.

За словами Майкла Джеймса, керуючого директора з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі, головний офіціал ФРС «не був такий наполегливий щодо підвищення ставок на більш тривалий термін», як це було на минулих прес-конференціях.

Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management, написав, що хоча потенційний ризик повторного підвищення ставок ФРС все ще існує, коментар Пауелла припускає, що «планка для підвищення ставок стала вищою».

Едвард Мойя, старший ринковий аналітик Oanda, написав, що хоча Пауелл наполягав на тому, що він залишає відкритими варіанти підвищення ставок, «він виглядав не дуже переконливо».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 221,71 пункту, або 0,67%, до 33 274,58, S&P 500 додав 44,06 пункту, або 1,05%, до 4 237,86, а індекс Nasdaq Composite додав 210, 23 пункти, або 1,64%, до 13 061,47.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 лише дві втратили позиції: енергетика впала на 0,3%, а споживчі товари впали на 0,06%. Лідерами зростання стали чутливі до ставок інформаційні технології, що подорожчали на 2%, та послуги зв'язку, що подорожчали на 1,8%.

Акції Advanced Micro Devices підскочили майже на 10% після того, як оптимістичний прогноз продажів чіпів для штучного інтелекту сигналізував про прогрес у її прагненні наздогнати лідера ринку, Nvidia.

Раніше фондовий ринок отримав підтримку від падіння прибутковості облігацій після того, як Міністерство фінансів США заявило, що уповільнить темпи збільшення своїх довгострокових боргових аукціонів у листопаді-січні і очікує, що після цього йому буде потрібний ще один додатковий квартал підвищення, для задоволення своїх фінансових потреб.

Сезон звітів виявився неоднозначним для акцій, хоча 79,7% із 310 компаній з індексу S&P 500, що відзвітували на момент останнього оновлення LSEG, перевершили очікування аналітиків за квартал, і лише 16,1% не виправдали оцінок.

Проте інвестори були розчаровані багатьма квартальними звітами.

Акції Estee Lauder впали на 18,9% після того, як виробник косметичних товарів зменшив прогноз річного прибутку. А акції компанії Paycom Software, яка займається розрахунком заробітної плати, впали на 38,5% після того, як компанія прогнозувала невтішні прибутки у четвертому кварталі.

Акції власника Tinder Match Group впали на 15,3% після того, як компанія також прогнозувала, що виручка в четвертому кварталі виявиться нижчою за прогнози.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,36 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,20 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 встановив 7 нових 52-тижневих максимумів та 30 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 24 нових максимуми та 297 нових мінімумів.

Торги на біржах США пройшли жваво: з рук до рук перейшло 11,20 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,67 млрд за останні 20 сесій.