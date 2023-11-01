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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро та фунта перед публікацією рішень ФРС

14:49 01.11.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у середу, дешевшає в парі з єною.

Трейдери чекають на результати засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок упевнений, що американський ЦБ збереже незмінною базову процентну ставку - на рівні 5,25-5,5% річних. У той же час інвестори вважають, що Федрезерв залишить відкритою можливість ще одного підвищення ставки до кінця року, зазначає Market Watch.

Рішення ФРС за підсумками засідання будуть оприлюднені о 21:00 EET, а о 21:30 почнеться прес-конференція глави американського ЦБ Джерома Пауелла.

Індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 15:25 EET торгується на рівні $1,0545 порівняно з $1,0578 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2130 у порівнянні з $1,2153 напередодні.

Британський ЦБ, який проведе засідання у четвер, ймовірно, збереже базову ставку на рівні 5,25%, але дасть зрозуміти, що боротьба з високою інфляцією у Британії далека від завершення, пише Financial Times.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 151,22 єни порівняно зі 151,67 єни на закриття попередньої сесії.

Напередодні курс долара до єни піднявся до максимуму з 1990 року на підсумках засідання Банку Японії, який лише трохи скоригував грошово-кредитну політику.

Пара торгується вище за позначку в 151 єну/$1, незважаючи на заяви японської влади про готовність вдатися до інтервенцій на валютному ринку в разі потреби.

"Існує висока ймовірність того, що інвестори продовжать тиснути на єну, незважаючи на загрозу валютних інтервенцій, - зазначає аналітик з валютного ринку ING Франческо Песоле, якого цитує Market Watch. - Курс долара може піднятися до 152,5 єни або 153 єни".

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3191 юаня порівняно з 7,3160 юанем напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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