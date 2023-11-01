Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,2454 грн/$1
12:42 01.11.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 31 жовтня 2023 року.
|Показник
|31.10.2023
|01.11.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.3068
|36.2457
|-0.168
Джерело: НБУ.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
|Остін: РФ переможе без нашої допомоги Україні
|Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
|Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Долар зміцнюється до євро та фунта перед публікацією рішень ФРС
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,2454 грн/$1
|Європейські акції зростають; Засідання ФРС у центрі уваги
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.11.23
|Доля NPL в банковском секторе за 9мес. 2023г сократилась на 0,2 п.п. - НБУ
|Єна призупинила падіння після того, як провідний валютний дипломат Японії посилив попередження про втручання
|Втрати золота поглиблюються перед рішенням ФРС за ставкою, мідь потерпає від проблем Китаю
Бізнес
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК
|Науковці разом з Honda розробили сенсор, схожий на людську шкіру - це дозволить вдосконалити людиноподібних роботів
|vivo X100 з процесором Dimensity 9300, 1 ТБ пам'яті та Android 14 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши майже 2,25 млн балів
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
|Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
|Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому