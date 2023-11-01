Європейські акції зростають; Засідання ФРС у центрі уваги

Європейські фондові ринки у середу зросли, приділивши особливу увагу завершенню останнього засідання Федеральної резервної системи США щодо визначення політики.

О 10:30 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Настрої в Європі посилилися після новин у вівторок про те, що у жовтні інфляція в єврозоні впала до найнижчого рівня за понад два роки.

Згідно з попередньою оцінкою Євростату, у жовтні ціни зросли на 2,9% у річному обчисленні, з 4,3% місяцем раніше, що є найповільнішим темпом із липня 2021 року.

Ці дані, ймовірно, зміцнять думку ринку про те, що ЄЦБ покінчив із підвищенням ставок у рамках боротьби з високою інфляцією. Це відбулося після рішення політиків ЄЦБ минулого тижня призупинити найдовший період підвищення процентних ставок центрального банку за його 25-річну історію, залишивши основну ставку на рівні 4%.

Тим не менш, саме центральний банк США приверне найбільшу увагу в середу, оскільки Федеральна резервна система сьогодні збирається завершити свою останню нараду щодо встановлення політики.

Очікується, що ФРС збереже незмінний підхід до ставок і коментарі голови Джерома Пауелла знову привернуть увагу, оскільки інвестори аналізують кожне слово, щоб оцінити, в якому напрямку рухаються відсоткові ставки.

Дані, що показують стійкість економіки, змушують ринки розглядати можливість підвищення на 25 базисних пунктів у грудні, і трейдери сподіваються побачити, чи Пауелл спробує зберегти ще одне підвищення.

Щодо Європи, у середу в європейському економічному календарі мало що сталося, хоча дані Nationwide показали, що ціни на житло у Великій Британії у жовтні зросли на 0,9% порівняно з попереднім місяцем, що є річним падінням на 3,3%, що є ознакою того, що цей постраждалий сектор намагається відновитись після серії підвищень ставок Банком Англії.

Що стосується корпоративних новин, акції Aston Martin впали більш ніж на 9% після того, як британський виробник автомобілів класу люкс оголосив про більші, ніж очікувалося, квартальні збитки і знизив прогноз обсягів продажів на 2023 через проблеми з виробництвом свого нового спортивного. автомобіля DB12.

Акції Skanska впали більш ніж на 12% після того, як шведський будівельник повідомив про доходи, що розчаровують, у третьому кварталі, оскільки слабкість ринків нерухомості завдала збитків у вигляді списання активів і витрат на знецінення ділової репутації.

Акції Neste впали на 0,5% після того, як фінський нафтопереробний завод оголосив про плани суттєво скоротити витрати, включаючи скорочення 400 робочих місць у всьому світі.