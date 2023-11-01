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Доля NPL в банковском секторе за 9мес. 2023г сократилась на 0,2 п.п. - НБУ
10:57 01.11.2023 |
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на сентябрь текущего года 37,9%, сократившись за три квартала на 0,2 процентных пункта (п.п.), сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно его данным, в абсолютном выражении объем неработающих кредитов за январь-сентябрь этого года сократился на 9,6 млрд грн - до 422,5 млрд грн, однако число банков за это время уменьшилось с 67 до 63.
В частности, в сентябре объем NPL в банковском секторе сократился на 4 млрд грн, а доля - на 0,6 п.п. благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ, информирует регулятор. Он напомнил, что в сентябре с рынка был выведен один банк.
Нацбанк также напомнил результаты октябрьского опроса банков касательно кредитования, в котором респонденты отметили рост спроса на гривневые кредиты бизнеса и населения, и большинство сообщило об ожидании дальнейшего роста кредитных портфелей в обоих сегментах в следующие 12 месяцев.
Указывается, что объемы отчислений банков в резервы под кредиты с начала полномасштабного вторжения РФ составили 107 млрд грн, что составляет почти 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.
"В то же время идет оценка устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска", - подчеркнул центробанк.
Согласно данным НБУ, по итогам сентября объем кредитного портфеля резидентов составил 975 млрд грн, из них корпоративный сектор - 740,4 млрд грн, а физические лица - 214,9 млрд грн, при этом средневзвешенная ставка составила 16,3% и 34,6% соответственно.
Нацбанк напомнил, что до полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
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