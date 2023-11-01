Втрати золота поглиблюються перед рішенням ФРС за ставкою, мідь потерпає від проблем Китаю

Ціни на золото продовжили падіння в середу, оскільки зросла невизначеність перед завершенням засідання Федеральної резервної системи та важливою заявою Казначейства, тоді як слабкі економічні дані з Китаю вплинули на ціни на мідь.

Послаблення побоювань щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС також призвело до того, що трейдери встановили меншу премію за ризик за золото, оскільки відсутність серйозної ескалації конфлікту зменшила побоювання щодо його потенційних економічних наслідків.

У той час як золото продемонструвало зоряне зростання у жовтні на тлі конфлікту, воно постраждало від високого ступеня фіксації прибутку на останніх сесіях, особливо після того, як прибутковість долара та казначейських облігацій зросла перед засіданням ФРС.

О 06:23 EET спотове золото впало на 0,4% до $1975,99 за унцію, а грудневі ф'ючерси на золото впали на 0,5% до $1984,45 за унцію.

Ринки тепер були повністю зосереджені на завершенні засідання ФРС пізніше в середу, на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Але банк також, ймовірно, підтвердить свою позицію щодо ставок: більш високі у довгостроковій перспективі, враховуючи недавні ознаки стійкої інфляції у США, сили на ринку праці та загальної економічної стійкості.

Такий сценарій не обіцяє нічого доброго для золота з огляду на те, що вищі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість володіння злитками.

Але до рішення ФРС ринки чекатимуть на оголошення Казначейства США щодо його планів з рефінансування величезного боргового навантаження.

Очікується, що це оголошення дасть більше інформації про розмір та структуру запланованих аукціонів казначейських облігацій, особливо в умовах серйозного розвалу на ринках облігацій минулого місяця.

Прибутковість казначейських облігацій зросла в середу: ставка за 10-річними облігаціями зросла на 0,8% до 4,9% - всього за кілька кроків від 16-річного піку, досягнутого в жовтні.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння в середу після виходу слабкіших економічних даних з Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% - до $3,6452 за фунт.

Дослідження індексу менеджерів із закупівель (PMI) показало, що виробничий сектор Китаю несподівано скоротився у жовтні. Дане значення було за аналогічним зниженням, що спостерігалося в урядовому опитуванні, опублікованому у вівторок, і вказало на подальшу економічну слабкість найбільшого у світі імпортера міді.

Виробничий сектор, який є ключовим фактором попиту на мідь у Китаї, стикається з новими перешкодами через уповільнення попиту за кордоном, оскільки економічні умови найбільших торгових партнерів Китаю погіршуються.