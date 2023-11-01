Індекси Волл-стріт закрилися зростанням напередодні рішення ФРС; інвестори оцінюють звіти

Основні індекси Волл-стріт завершили сесію вівторка зростанням, оскільки інвестори чекали на оновлення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, одночасно перетравлюючи змішану порцію звітів про прибутки і збитки.

ФРС розпочала дводенне засідання з монетарної політики. Очікується, що центральний банк в середу збереже процентні ставки на стабільному рівні, і інвестори стежитимуть за його заявою та коментарями голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати підказки про його плани.

Оптимізм з приводу того, що ФРС призупинить підвищення ставок, був нівельований реакцією на звіти про прибутки і збитки, що розчаровують, і занепокоєнням з приводу геополітики.

Акції виробника важкого машинобудування Caterpillar впали на 6,7%, оскільки ознаки уповільнення попиту затьмарили квартальні показники прибутку. А акції виробника ліків Amgen впали на 2,8%, оскільки продажі деяких гучних ліків у третьому кварталі виявилися нижчими за очікування.

Але оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій протягом більшої частини дня лише трохи зростала, деякі інвестори шукали вигідні угоди у світлі нещодавньої слабкості акцій, каже Самір Самана, старший стратег глобального ринку в Wells Fargo Investment Institute.

"Усі дороги зараз повертаються до довгострокових ставок, які впливають на акції", - сказав Самана, додавши, що в акції деяких інвесторів може надихнути думку про те, що "недавній розпродаж повертає нас до справедливо оцінених з переоцінених акцій".

Однак стратег висловив побоювання щодо майбутніх подій, які можуть стати величезними каталізаторами для облігацій та, у свою чергу, для акцій. Поряд із оновленою політикою ФРС він також очікує на публікацію планів фінансування Міністерства фінансів США в середу.

Аналітики кажуть, що в четвертому кварталі, ймовірно, збільшиться кількість аукціонів із продажу векселів, банкнот та облігацій для фінансування зростаючого дефіциту. На думку Самани з Wells Fargo, це призведе до подальшого зростання ставок та завдання збитків акціям.

У п'ятницю інвестори також стежитимуть за жовтневим звітом про зайнятість у США та реакцією ринку казначейських облігацій.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 123,91 пункту, або 0,38%, до 33 052,87, S&P 500 додав 26,98 пункту, або 0,65%, до 4 193,8, а індекс Nasdaq Composite додав 61, 76 пунктів, або 0,48%, до 12 851,24.

Усі 11 основних галузей промисловості, що входять до індексу S&P 500, продемонстрували зростання: нерухомість зросла на 2% і стала лідером зростання, тоді як найвідстаючіший сектор - послуги зв'язку - додав 0,2%.

"Сьогоднішнє повернення на позитивну територію обумовлене зростаючим консенсусом про те, що ФРС, швидше за все, утримається від подальшого підвищення ставок цього року", - сказав Грег Бассук, виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку.

Бассюк також вказав на змішані звіти про прибутки і на те, що компанії «повідомляють про побоювання щодо майбутніх кварталів зі зростанням цін на енергоносії та посиленням невизначеності» навколо воєн в Ізраїлі та в Україні, яким «не видно кінця».

Усі три основні індекси Уолл-стріт зареєстрували третій щомісячний збиток поспіль.

Для індексу S&P 500, що втратив 2,2% за місяць, і індексу Dow, який втратив 1,4%, це була найдовша щомісячна смуга невдач з того часу, як пандемія потрясла ринки на початку 2020 року.

Nasdaq, який втратив у жовтні 2,8%, востаннє падав три місяці поспіль за період, що закінчився у червні 2022 року.

Раніше того ж дня дані, що показують значне зростання витрат на робочу силу в США у третьому кварталі, викликали деякі побоювання, що ФРС може утримувати відсоткові ставки на високому рівні довше.

За даними LSEG, із 279 компаній зі списку S&P 500, які звітували про прибутки на сьогоднішній день, понад 78% перевершили оцінки аналітиків. Аналітики очікують зростання прибутку компаній з індексу S&P 500 у третьому кварталі на 4,9%.

Акції Nvidia закрилися значно вищими за мінімум сесії, але все ж таки знизилися на 0,9% після того, як у звіті говорилося, що останні обмеження в США можуть змусити розробника чіпів скасувати замовлення до Китаю на мільярди доларів.

Акції Pinterest зросли на 19% після того, як платформа для обміну зображеннями перевершила прогнози виторгу та прибутку за третій квартал.

Акції VF Corp впали майже на 14% після того, як виробник кросівок Vans відкликав свій річний прогноз. Але акції Arista Networks зросли на 14% після того, як компанія опублікувала оптимістичний прогноз щодо доходів у четвертому кварталі.

Акції Sarepta Therapeutics впали на 37,5% через невдалу спробу генної терапії м'язових захворювань на пізній стадії дослідження. Акції клієнта Сарепти Catalent знизилися на 13,9%.

Число зростаючих акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,31 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,69 до 1 було на користь зростаючих компаній.