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Мінфін на аукціонах ОВДП 31 жовтня залучив до держбюджету 12 млрд грн та $95,6 млн

20:09 31.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 31 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,72 млрд грн під 17,08% з погашенням через 8 місяців; 4,19 млрд грн під 18,03% з погашенням через 1,7 року та 5,11 млрд грн під 18,82% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,71% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону173*174*
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
 UA4000229025		Дорозміщення
UA4000228910
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000
Дата розміщення 31.10.2023 31.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 01.11.2023 01.11.2023
Дата оплати відсотків  24.01.2024
Дата оплати відсотків  24.07.2024
Дата оплати відсотків  22.01.2025
Дата оплати відсотків  23.07.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 90.75
Номінальний рівень дохідності, % 17.08 18.15
Термін обігу (днів) 217 630
Дата погашення 05.06.2024 23.07.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10 048 458 000 4 470 266 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 8 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 34 42
Кількість задоволених заявок, шт. 34 40
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.10 18.15
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.00 18.00
Встановлена дохідність, % 17.10 18.05
Середньозважена дохідність, % 17.08 18.03
Надходження до бюджету 2 723 477 207.62 4 198 392 419.09

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону175176*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000228811		Дорозміщення
UA4000228928
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 100 000
Дата розміщення 31.10.2023 31.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 01.11.2023 01.11.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 
Дата оплати відсотків 02.10.2024 
Дата оплати відсотків 02.04.2025 
Дата оплати відсотків 01.10.2025 
Дата оплати відсотків 01.04.2026 
Дата оплати відсотків 30.09.2026 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 95.95 -
Номінальний рівень дохідності, % 19.19 4.79
Термін обігу (днів) 1 064 358
Дата погашення 30.09.2026 24.10.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 9 129 428 000 277 978 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 100 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 19 715 737 000 400 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 34 66
Кількість задоволених заявок, шт. 25 54
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.75 4.50
Встановлена дохідність, % 18.89 4.74
Середньозважена дохідність, % 18.82 4.71
Надходження до бюджету 5 111 479 291.04 95 594 770.50

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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