Мінфін на аукціонах ОВДП 31 жовтня залучив до держбюджету 12 млрд грн та $95,6 млн

Міністерство фінансів України 31 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,72 млрд грн під 17,08% з погашенням через 8 місяців; 4,19 млрд грн під 18,03% з погашенням через 1,7 року та 5,11 млрд грн під 18,82% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,71% з погашенням через 1 рік.