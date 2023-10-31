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Мінфін на аукціонах ОВДП 31 жовтня залучив до держбюджету 12 млрд грн та $95,6 млн
Міністерство фінансів України 31 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,5 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 15,5 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,72 млрд грн під 17,08% з погашенням через 8 місяців; 4,19 млрд грн під 18,03% з погашенням через 1,7 року та 5,11 млрд грн під 18,82% з погашенням через 3 роки.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,71% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|173*
|174*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000229025
|Дорозміщення
UA4000228910
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 000 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|31.10.2023
|31.10.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|01.11.2023
|01.11.2023
|Дата оплати відсотків
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|24.07.2024
|Дата оплати відсотків
|22.01.2025
|Дата оплати відсотків
|23.07.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|-
|90.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.08
|18.15
|Термін обігу (днів)
|217
|630
|Дата погашення
|05.06.2024
|23.07.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|10 048 458 000
|4 470 266 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|4 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|3 000 000 000
|8 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|34
|42
|Кількість задоволених заявок, шт.
|34
|40
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.10
|18.15
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.00
|18.00
|Встановлена дохідність, %
|17.10
|18.05
|Середньозважена дохідність, %
|17.08
|18.03
|Надходження до бюджету
|2 723 477 207.62
|4 198 392 419.09
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|175
|176*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000228811
|Дорозміщення
UA4000228928
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|100 000
|Дата розміщення
|31.10.2023
|31.10.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|01.11.2023
|01.11.2023
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|95.95
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|19.19
|4.79
|Термін обігу (днів)
|1 064
|358
|Дата погашення
|30.09.2026
|24.10.2024
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|9 129 428 000
|277 978 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|100 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|19 715 737 000
|400 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|34
|66
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|54
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|19.00
|4.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.75
|4.50
|Встановлена дохідність, %
|18.89
|4.74
|Середньозважена дохідність, %
|18.82
|4.71
|Надходження до бюджету
|5 111 479 291.04
|95 594 770.50
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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