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Світовий попит на золото в III кв. знизився на 6%, але залишився вищим за середній
15:51 31.10.2023 |
Світовий попит на золото в третьому кварталі 2023 року становив 1,147 тис. тонн, підрахував World Gold Council (WGC).
Це на 6% менше, ніж у липні-вересні минулого року, але на 8% більше, ніж у середньому за останні п'ять років.
Закупівлі з боку центробанків виявилися меншими, ніж у безпрецедентному третьому кварталі минулого року, і все ж 337 тонн - один із найзначніших результатів за час спостережень.
Видобуток золота в третьому кварталі досяг рекордного показника в 971 тонну.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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