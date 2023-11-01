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Долар дешевшає до євро й фунта, зміцнюється до єни після засідання Банку Японії
15:48 31.10.2023 |
Долар США дешевшає до євро й фунта стерлінгів на торгах у вівторок, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,07%.
Увага трейдерів спрямована на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке стартує у вівторок і підсумки якого буде підбито 1 листопада. Ринок упевнений, що американський ЦБ збереже незмінною базову процентну ставку - на рівні 5,25-5,5% річних - на цьому засіданні.
Водночас трейдери вважають, що американський ЦБ залишить відкритою можливість ще одного підвищення ставки до кінця року, зазначає MarketWatch.
Пара євро/долар за даними на 14:25 кч торгується на рівні $1,0659 порівняно з $1,0617 на закриття попередньої сесії.
Дані статистичного управління Євросоюзу, оприлюднені у вівторок, показали, що інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімального рівня з липня 2021 року. Споживчі ціни в регіоні в жовтні збільшилися на 2,9% у річному виразі після підйому на 4,3% у вересні.
Водночас ВВП єврозони в третьому кварталі зменшився на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями.
Статдані засвідчують, що посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком успішно працює на стримування інфляції, але також негативно впливає на економічну активність.
Курс долара до єни піднявся під час торгів до $150,64 єни проти $149,1 єни за підсумками засідання Банку Японії, за підсумками якого ЦБ оголосив про більш гнучкий підхід до коливань дохідності 10-річних держоблігацій.
Коригування грошово-кредитної політики Банком Японії здалося інвесторам несуттєвим. Крім того, регулятор наголосив, що вбачає необхідність зберегти ультрам'яку політику, поки він чекає сигналів стійкішого зростання зарплат і споживчих цін.
Курс фунта до долара у вівторок становить $1,2186 порівняно з $1,2169 напередодні.
Британський ЦБ, який проведе засідання в четвер, імовірно, збереже базову ставку на рівні 5,25%, але заявить, що боротьба з високою інфляцією в Британії далека від завершення, пише Financial Times.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,3155 юаня порівняно з 7,3139 юаня напередодні.
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