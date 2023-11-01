Європейські акції зростають на тлі зниження прибутку, але очікують на зниження за результатами жовтня

Європейські акції зросли у вівторок, на чолі з акціями компаній нерухомості та хімічної промисловості, при цьому інвестори насолоджуються різким зростанням корпоративних доходів, одночасно зосередившись на публікації важливих економічних даних протягом дня.

Об 11:30 EET загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,6%.

Проте індекс був готовий до найгіршого місячного результату з вересня 2022 року через побоювання рецесії на тлі слабких економічних даних та невтішних оновлень про прибутки та збитки.

Базовий індекс також мав зафіксувати своє третє щомісячне зниження поспіль, упавши майже на 8% за цей період.

"Я не надаю особливого значення сьогоднішньому зростанню, оскільки якоюсь мірою він компенсує втрачені позиції", - сказав Майкл Філд, європейський стратег з акцій Morningstar.

«Ми повернулися на те місце, де акції не дорогі, але й не дешеві. Якщо економічна картина не зміниться на позитивний бік, немає причин, через які фондові ринки мають сильно зростати наприкінці року».

Найбільше у жовтні постраждають автомобілі, а найбільше здобудуть засоби масової інформації.

Щодо даних, роздрібні продажі в Німеччині впали у вересні через стійко високу інфляцію.

Попередні дані показали, що французька економіка зросла на 0,1% у третьому кварталі, причому зростання сповільнилося порівняно з попереднім кварталом, але залишилося трохи вищим за нуль завдяки витратам домогосподарств.

Сьогоднішні дані з інфляції в єврозоні та політичне рішення Федеральної резервної системи США у середу перебувають на першому місці у списку уваги інвесторів.

Протягом дня сектор нерухомості був лідером росту зі зростанням на 1,9%, а акції бельгійської інвестиційної компанії у сфері охорони здоров'я Aedifica підскочили на 5,5% після підвищення прогнозу прибутку на весь рік.

Акції хімічного сектора також додали 1,6%, тоді як акції німецького BASF зросли на 4,1%, незважаючи на падіння основного прибутку у третьому кварталі та зниження річного прогнозу, оскільки ринки побоювалися погіршення результатів.

Найсильніше постраждав енергетичний сектор через падіння акцій BP на 4,5% після того, як прибуток за третій квартал не виправдав прогнозів аналітиків.

Машинобудівна група Wartsila стала лідером зростання на індексі STOXX 600, піднявшись на 14% після того, як компанія перевершила прогнозні результати третього кварталу і отримала несподіваний позитивний прогноз.

Акції німецької компанії Uniper, яка отримала допомогу під час європейської енергетичної кризи, підскочили на 7,2% після досягнення чистого прибутку за 9 місяців.

Акції Siemens Energy впали на 2,3% після того, як джерела повідомили, що компанія розглядає можливість продажу частини своєї 24% частки в зареєстрованій в Індії компанії Siemens Ltd колишньої материнської компанії Siemens AG, щоб зміцнити свій баланс. Акції Siemens AG зросли на 0,7%.