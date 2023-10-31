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Єна падає, оскільки Банк Японії в основному залишається на колишньому рівні, але коригує межу прибутковості
08:08 31.10.2023 |
Єна ослабла у вівторок після того, як Банк Японії зберіг наднизькі ставки, але вніс невеликі зміни до своєї політики контролю прибутковості облігацій, розчарувавши спекулянтів, які очікували більшого від центрального банку, оскільки ціновий тиск зберігається.
Після завершення свого дводенного засідання з політики Банк Японії заявив, що збереже прибутковість 10-річних державних облігацій на рівні близько 0%, встановленому відповідно до контролю кривої прибутковості (YCC), але перевизначив 1,0% як вільний «верхній кордон» (loose "upper bound"), а не чітка межа (rigid cap).
Також було знято зобов'язання захищати рівень із пропозицій щодо купівлі необмеженої кількості облігацій.
Тим не менш, єна впала майже на 0,7% по відношенню до долара, подолавши поріг 150 за долар і досягнувши внутрішньоденного мінімуму 150,12. Пізніше вона частково компенсував ці втрати та становила 149,95.
Євро також підскочив приблизно на 0,5% до єни після цього рішення. Востаннє єдина валюта торгувалася за ціною 158,87 єни.
"Схоже, що Банк Японії повільно просувається до скасування YCC, тому це частина серії кроків щодо забезпечення більшої гнучкості, оскільки глобальна прибутковість залишається високою", - сказав Джефф Нг, глава макростратегії Азії в SMBC.
«Можливо, ринки очікували більшого, або це також могло бути "купуй чутки, продатавай факти"».
У звіті Nikkei в понеділок говорилося, що Банк Японії потенційно може дозволити прибутковості за 10-річними японськими державними облігаціями піднятися вище 1%, що підтримало єну до оголошення політики центрального банку.
В інших валютах долар загалом зріс, при цьому індекс долара зріс на 0,22% до 106,39.
Хоча індекс, схоже, до кінця місяця практично не змінився, аналітики кажуть, що долар, як і раніше, підтримується ризиками нового підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи, зазначаючи, що економіка США, як і раніше, стійка.
«ФРС, як і раніше, може дозволити собі розкіш виражати яструбиний погляд у своїх прогнозах, підкреслюючи концепцію «високого рівня в довгостроковій перспективі», - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie щодо валютних та процентних ставок, про рішення ФРС за ставкою, яке має бути прийняте в середу.
«Поки що це все ще так, і поки економіка США демонструє більшу стійкість у своїх офіційних даних, ніж решта світу, євро, фунту стерлінгів, єні та австралійському долару буде важко зростати по відношенню до долара США».
Євро, схоже, готовий компенсувати втрати двох місяців поспіль із невеликим зростанням на 0,2% у жовтні, при цьому єдина валюта востаннє знизилася на 0,18% до $1,0595.
Дані у понеділок показали, що інфляція в Німеччині помітно знизилася у жовтні, тоді як окремий звіт показав, що найбільша економіка Європи трохи скоротилася у третьому кварталі.
12-місячна інфляція в Іспанії у жовтні не змінилася порівняно з попереднім місяцем і склала 3,5%, як показали попередні дані, також опубліковані у понеділок.
Ці цифри випереджають дані щодо інфляції в єврозоні, які будуть опубліковані сьогодні.
Стерлінг впав на 0,18% до 1,2146 дол. і був готовий втратити майже 0,5% за місяць, напередодні рішення Банку Англії за процентною ставкою пізніше цього тижня, де очікується, що центральний банк залишиться незмінним.
Австралійський долар впав на 0,35% до $0,6351 і налаштований на місячну втрату понад 1%.
Новозеландський долар втратив 0,22% до $0,5831 і прогнозується падіння майже на 3% у жовтні під тиском нестабільних настроїв до ризику в усьому світі, а також через те, що несподівано низькі показники внутрішньої інфляції у третьому кварталі зменшили ймовірність нового підвищення. ставок.
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