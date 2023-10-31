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НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,3916 грн/$1
14:49 30.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 30 жовтня 2023 року.
|Показник
|27.10.2023
|30.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.4416
|36.3916
|-0.14
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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