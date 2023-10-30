Європейські акції зростають, оскільки доходність облігацій знижується; Siemens Energy рине вгору

Європейські акції відкрили тиждень на сильній основі, чому сприяло падіння прибутковості облігацій, оскільки інвестори оцінюють ключові дані щодо інфляції, тоді як акції Siemens Energy продовжили відновлення на тлі переговорів про гарантії, пов'язані з проектами.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 об 11:43 додав 0,6% після падіння більш ніж на 4% за останні два тижні.

Падіння прибутковості державних облігацій єврозони сприяло зростанню акцій, оскільки інвестори вважають, що ринки загалом враховують більш високі та довгострокові перспективи відсоткових ставок.

Дані показали, що інфляція в самій густонаселеній землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія в жовтні знизилася, тоді як 12-місячна інфляція в Іспанії в жовтні не змінилася порівняно з попереднім місяцем і становить 3,5%.

Інший набір показав, що економіка Німеччини трохи скоротилася в третьому кварталі, оскільки найбільша економіка Європи продовжує зазнавати тиску через слабку купівельну спроможність і вищі процентні ставки.

"Німецька економіка, ймовірно, ще дещо скоротиться в зимовому півріччі, оскільки вона страждає від масштабного підвищення ставок ЄЦБ та майже всіма західними центральними банками", - пишуть аналітики Commerzbank у замітці.

"Водночас споживання навряд чи відновиться".

Німецька DAX зросла на 0,5%.

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за заявами про політику Японії, США та Великобританії. Дані щодо інфляції в Європі також будуть відстежуватись після того, як Європейський центральний банк залишив відсоткові ставки без змін минулого тижня.

Сектор охорони здоров'я став лідером зростання зі зростанням на 0,9%, чому сприяло зростання акцій Novo Nordisk та Sanofi більш ніж на 2%. Sanofi оговталася від падіння в п'ятницю, коли оголосила про відмову від своєї мети щодо прибутку на 2025 рік.

Акції шведського виробника ліків Orphan Biovitrum зросли на 4,8% після того, як результати третього кварталу перевершили очікування.

Акції Siemens Energy підскочили на 9,2% і піднялися на вершину індексу STOXX 600 після того, як голова Джо Кезер заявив, що компанія не потребує грошей від держави, а переговори з Берліном щодо гарантій, пов'язаних із проектом, продовжуються.

Акції Dassault Systemes зросли на 2,1% після того, як JP Morgan підвищив рейтинг французького виробника програмного забезпечення з "недостатнього" до "високого" на тлі покращення траєкторії ліцензування та повернення великих угод.

З іншого боку, акції ArcelorMittal впали на 5% після підтвердження переговорів про націоналізацію казахстанської вугільної шахти, на якій минулих вихідних внаслідок пожежі загинули щонайменше 45 людей.