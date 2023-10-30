ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.23

Ціни на золото трохи впали, але залишилися вищими за ключовий рівень у 2000 доларів, оскільки невизначеність навколо війни між Ізраїлем і Хамасом призвела до підвищення попиту на безпечні притулки перед засіданням Федеральної резервної системи цього тижня.