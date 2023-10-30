Від початку року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на ₴87 мільярдів

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України за січень-вересень 2023 року зросла на 87 млрд грн і станом на 1 жовтня становить 1 138,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 жовтня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 138,8 млрд грн, що на 23,9 млрд грн перевищує показник станом на 1 вересня і на 87,3 млрд грн більше за показник станом на 1 січня", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня: вклади у національній валюті - 736,0 млрд грн та вклади в іноземній валюті - 402,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів - 134,0 млрд грн (11,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 051,5 млрд грн, приріст за 2022 рік становив 375,9 млрд грн або 55,6%.