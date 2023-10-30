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Ціни на золото тримаються вище за $2000, у міру наближення засідання ФРС
07:58 30.10.2023 |
Ціни на золото трохи впали в понеділок, але залишилися вищими за ключовий рівень у 2000 доларів, оскільки невизначеність навколо війни між Ізраїлем і Хамасом призвела до підвищення попиту на безпечні притулки перед засіданням Федеральної резервної системи цього тижня.
Минулого тижня жовтий метал досяг 5,5-місячного максимуму, оскільки невизначеність щодо близькосхідного конфлікту, що продовжується, змушує інвесторів схилятися до традиційних безпечних активів. На вихідних Ізраїль розпочав наземний наступ на сектор Газа, а ринки чекають, чи приєднаються до конфлікту будь-які інші арабські держави.
Але подальше зростання золота було дещо стримане сильнішим доларом, оскільки ринки готувалися до засідання Федеральної резервної системи цього тижня. У понеділок долар трохи зміцнився, як і прибутковість казначейських облігацій.
Спотове золото о 06:22 EET впало на 0,2% до $2002,22 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, стабілізувалися на рівні $2011,70 за унцію. Обидва інструменти залишилися близькими до найвищого рівня з середини травня.
Ринки наразі були зосереджені виключно на завершенні дводенного засідання ФРС у середу, на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні.
Але трейдери очікують, що ФРС підтвердить свою позицію щодо більш високих ставок на більш тривалий термін, особливо з огляду на те, що недавні дані показали, що інфляція знову зросла, тоді як економічне зростання залишається стійким.
Чиновники ФРС, як і раніше, залишають двері відчиненими як мінімум для ще одного підвищення ставок цього року. Очікується, що дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані у п'ятницю, вплинуть на цей прогноз. Сила економіки США також дає ФРС більше можливостей підтримки ставок на високому рівні.
Вищі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця ідея вдарила за цінами на золото минулого року, коли світові відсоткові ставки зросли.
Рішення щодо ставки від Банку Японії та Банку Англії також мають бути прийняті цього тижня.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в понеділок, очікуючи на ключові економічні дані з Китаю цього тижня.
Ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $3,6508 за фунт і були близькими до тритижневого максимуму.
У вівторок будуть опубліковані дані щодо індексу менеджерів із закупівель Китаю. Очікується, що вони покажуть подальше покращення виробничої активності найбільшого у світі імпортера міді.
Однак зростання цін на мідь, швидше за все, буде обмеженим, оскільки очікування на засідання ФРС знижує схильність до ризику.
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