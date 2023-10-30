Долар тримається близько 150 єн, відповідно до політики центрального банку. Очікується потік даних

Долар загалом трохи підріс у ході обережних торгів у понеділок і втримався на рівні близько 150 єн, оскільки трейдери очікують на політичне рішення Банку Японії, яке буде прийнято цього тижня, а також інших важливих засідань центрального банку та безлічі публікацій економічних даних по всьому світу.

Банк Японії розпочинає своє дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики у понеділок, розпочинаючи тиждень, на якому також будуть прийняті рішення щодо процентних ставок від Федеральної резервної системи США та Банку Англії.

Потік даних PMI, дані щодо інфляції в єврозоні та кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США також доповнюють насичений подіями тиждень.

"Це безперечно напружений тиждень", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.

«Я думаю, що ФРС і Банк Англії будуть поводитися досить стримано, залишивши відсоткові ставки без змін. Засідання Банку Японії буде найцікавішим (з огляду на) посилення спекуляцій з приводу коригування політики на цьому засіданні».

Єна востаннє знижувалася на 0,1% до 149,75 за долар, отримавши невеликий перепочинок після того, як минулого тижня досягла річного мінімуму 150,78 за долар.

Нещодавній стрибок світових процентних ставок посилив тиск на Банк Японії з метою змінити контроль над прибутковістю облігацій, оскільки зростають чутки про те, що миролюбний центральний банк може підвищити існуючу межу прибутковості на засіданні цього тижня.

"Нашим базовим сценарієм залишається те, що Банк Японії залишить параметри своєї грошово-кредитної політики незмінними, хоча ми визнаємо, що існує ризик того, що вони оголосять про зміни у своїй програмі контролю кривої прибутковості", - сказав Конг.

На ширшому ринку руху валют були переважно стриманими, оскільки трейдери залишалися напоготові, а настрої до ризику залишалися тендітними.

Австралійський і новозеландський долар підскочили вгору, після падіння до нових мінімумів 2023 минулого тижня, при цьому австралійський долар піднявся на 0,19% до $0,6346.

Ківі додав 0,22% до 0,58215 дол.

"Геополітична ситуація на Близькому Сході залишається домінуючим фактором ринку", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

По відношенню до долара фунт стерлінгів упав на 0,12% до $1,2108, а євро впав на 0,02% до $1,0563.

Індекс долара піднявся на 0,03% до 106,63, оскільки інвестори оцінили, який вплив останні стійкі економічні дані США вплинуть на прогноз ставок ФРС.

Дані у п'ятницю показали, що споживчі витрати у США зросли у вересні, оскільки домогосподарства збільшили покупки автомобілів та поїздок, зберігаючи тенденцію зростання витрат у четвертому кварталі.

Хоча очікується, що ФРС залишить відсоткові ставки без змін, коли цього тижня вона оголосить про своє політичне рішення, ринки оцінюють ймовірність підвищення у грудні приблизно 19%, згідно з даними CME FedWatch tool.

"Хоча ФРС, звичайно, не даватиме прогнози в класичному сенсі на майбутньому засіданні, вона вже надала деяку корисну інформацію про свою інтерпретацію недавніх подій: більш збалансований погляд на ризики", - сказав Крістіан Шеррманн, американський економіст DWS.

«Питання у тому, як цього разу буде повідомлено про рішення зберегти ставки, тим більше, що ФРС ще не в змозі оголосити про перемогу над інфляцією».