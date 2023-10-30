Волл-стріт завершила, насичений звітністю, минулий тиждень різноспрямовано

У п'ятницю фондові індекси США закрилися в основному зниженням, втративши динаміку, оскільки інвестори перетравили неспокійний тиждень змішаних доходів та економічні дані, які, здавалося, підтримували сценарій відсоткових ставок «вище і довше».

Nasdaq виріс, при цьому акції технологічних компаній і суміжних з ними компаній на чолі з Amazon.com, Apple і Meta Platforms забезпечили більшу частину важкої роботи, тоді як S&P 500 та промисловий індекс Доу-Джонса втратили свої позиції.

Усі три індекси показали тижневі втрати, що перевищують 2%.

Індекс S&P 500 закрився на 10,28% нижче за максимум закриття 31 липня.

"Важко боротися з цією тенденцією на ринку, і ця тенденція сповільнилася", - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії компанії Baird у Луїсвіллі, Кентуккі. «Звіти були хорошими, але вони не стали каталізатором, який викликав би розворот у бік зростання».

Довгоочікуваний звіт Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE) показав, що інфляція поступово знижується, як і очікувалося, наближаючись до річного цільового показника Федеральної резервної системи в 2%, тоді як споживчі витрати, на частку яких припадає близько 70% економіки США продемонстрували значний потенціал зростання.

"Економіка буде в порядку за інфляції близько 3%", - додав Мейфілд. «Це остання миля, де ми сьогодні, на шляху до мети ФРС. Це просто залежить від того, наскільки агресивно (ФРС) хоче домагатися жорстких 2%. Це велике питання».

Ці дані не вплинули на очікування ринку щодо того, що ФРС залишить ключову процентну ставку без змін на своєму листопадовому засіданні.

Протягом напруженого тижня майже третина компаній з індексу S&P 500 опублікувала результати за третій квартал.

Станом на п'ятницю сезон звітності практично підійшов до середини: відзвітували 245 компаній з індексу S&P 500. З них 78% показали прибуток, що перевершив консенсус.

Аналітики тепер очікують, що сукупне річне зростання прибутку S&P становитиме 4,3%, що є різким покращенням порівняно зі зростанням на 1,6%, яке спостерігалося на початку місяця.

«Звіти великих технологічних компаній були оцінені за досконалість, і здебільшого вони були просто «хорошими». Цього було недостатньо», - сказав Мейфілд. «Але загалом картина хороша. Це може стати основою ралі до кінця року».

Акції Amazon.com підскочили на 6,8% після того, як гігант електронної комерції повідомив, що зростання його хмарного бізнесу стабілізується, і передбачило збільшення доходів у святковий сезон.

Акції Intel зросли на 9,3% після квартального звіту виробника мікросхем, що перевершив консенсус, що призвело до зростання всього сектора.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor додав 1,2%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 366,71 пунктів, або 1,12%, до 32 417,59, індекс S&P 500 втратив 19,86 пунктів, або 0,48%, до 4 117,37, а індекс Nasdaq Composite додав 47 ,41 Пункт, або 0,38%, до 12 643,01.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше відсоткове падіння відбулося в енергетиці. У виграші виявилися лише споживчі технології та комунікаційні послуги.

Акції Chevron впали на 6,7% після того, як нафтогазова компанія повідомила про зниження прибутку у третьому кварталі. Акції Exxon Mobil втратили раннє зростання, впавши на 1,9% після того, як компанія повідомила про падіння прибутку на 54% у річному обчисленні.

Котирування акцій Ford Motor впали на 12,2% після того, як компанія відкликала свій річний прогноз через "невпевненість" щодо майбутньої ратифікації угоди з Об'єднаною профспілкою працівників автомобільної промисловості, а також попередила про тиск на електромобілі.

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 2,69 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,08 до 1 на користь падаючих.

Індекс S&P 500 не досягнув нових 52-тижневих максимумів і 67 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 10 нових максимумів та 478 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,55 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,69 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.