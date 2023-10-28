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Чистий продаж НБУ у четвертий тиждень відмови від фіксованого курсу скоротився до $675,2 млн

23:58 27.10.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень жовтня, після переходу з 3 жовтня з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, скоротився до $675,2 млн з $735,3 млн третього тижня.

За даними на сайті центробанку, купівля ним валюти цього тижня трохи підросла, проте все одно залишається мізерною - $1,6 млн.

За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,1% або на 3,2 коп. - до 36,50828 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.

В обмінниках за тиждень долар подешевшав сильніше - приблизно на 11 коп. - До рівня 37,91 грн / $ 1.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.

З початку жовтня чистий продаж Нацбанку досяг $3,137 млрд. Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $210,0 млн, тоді як продав $22 млрд 613,7 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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