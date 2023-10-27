Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни

Долар США впевнено зміцнюється до євро на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з фунтом стерлінгів і дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,01%.

Пара євро/долар за даними на 15:50 EET торгується на рівні $1,0547 порівняно з $1,0564 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2127 порівняно з $1,2129 напередодні.

Трейдери оцінюють звіт про доходи і витрати населення США за минулий місяць, що містить динаміку ключового показника інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Індекс споживчих цін (індекс PCE) у вересні підвищився на 0,4% проти попереднього місяця і на 3,4% до вересня минулого року, йдеться у звіті міністерства торгівлі США. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3% і 3,4% відповідно. Вересневі темпи зростання залишилися на серпневому рівні і в щомісячному, і в річному вираженні.

Підвищення індексу PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця прискорилося в помісячному вираженні - до 0,3% з 0,1% у серпні, але сповільнилося в річному - до 3,7% з 3,8%. Темпи зростання в обох випадках збіглися з прогнозами ринку.

Опубліковані дані свідчать про збереження інфляційного тиску в США, однак це навряд чи підштовхне Федрезерв до підйому базової ставки наступного тижня, зазначає Market Watch. Експерти Волл-стріт переважно очікують, що американський ЦБ збереже ставку незмінною - на рівні 5,25-5,5% за підсумками засідання 31 жовтня - 1 листопада.

Вартість американської валюти опустилася під час торгів до 149,81 єни проти 150,4 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,3179 юаня порівняно з 7,3158 юаня напередодні.