Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни
16:24 27.10.2023 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з фунтом стерлінгів і дешевшає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,01%.
Пара євро/долар за даними на 15:50 EET торгується на рівні $1,0547 порівняно з $1,0564 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2127 порівняно з $1,2129 напередодні.
Трейдери оцінюють звіт про доходи і витрати населення США за минулий місяць, що містить динаміку ключового показника інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.
Індекс споживчих цін (індекс PCE) у вересні підвищився на 0,4% проти попереднього місяця і на 3,4% до вересня минулого року, йдеться у звіті міністерства торгівлі США. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3% і 3,4% відповідно. Вересневі темпи зростання залишилися на серпневому рівні і в щомісячному, і в річному вираженні.
Підвищення індексу PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця прискорилося в помісячному вираженні - до 0,3% з 0,1% у серпні, але сповільнилося в річному - до 3,7% з 3,8%. Темпи зростання в обох випадках збіглися з прогнозами ринку.
Опубліковані дані свідчать про збереження інфляційного тиску в США, однак це навряд чи підштовхне Федрезерв до підйому базової ставки наступного тижня, зазначає Market Watch. Експерти Волл-стріт переважно очікують, що американський ЦБ збереже ставку незмінною - на рівні 5,25-5,5% за підсумками засідання 31 жовтня - 1 листопада.
Вартість американської валюти опустилася під час торгів до 149,81 єни проти 150,4 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,3179 юаня порівняно з 7,3158 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.23
|Ціни на золото зростають, залишаючись поблизу рівня у 2000 доларів, у міру зростання напруженості між США та Іраном
|Азіатські акції відновлюються на тлі ослаблення падіння технологій, але очікуються щотижневі втрати
|Долар налаштований на щотижневе зростання, оскільки економіка США залишається стійкою
|Індекси Волл-стріт завершили день зниженням на тлі змішаних звітів та міцних даних
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI