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НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1
12:36 27.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 27 жовтня 2023 року.
|Показник
|26.10.2023
|27.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.533
|36.4416
|-0.25
Данные: НБУ.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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