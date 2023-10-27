НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1

Фіцо закликав до того, щоб фінансова підтримка України була обумовлена гарантіями того, що європейські гроші, в тому числі словацькі, не будуть привласнені. Частину цих коштів, на думку Фіцо, слід спрямувати на відновлення словацької інфраструктури.