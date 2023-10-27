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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають, залишаючись поблизу рівня у 2000 доларів, у міру зростання напруженості між США та Іраном

08:43 27.10.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в п'ятницю і мало не досягли ключового рівня в 2000 доларів за унцію, оскільки повідомлення про те, що американські військові завдали ударів по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії, спровокували поновлення прагнення активів-прихістків.

Удари, завдані по двом об'єктам у східній Сирії, були відповіддю на недавні напади на війська США в Іраку та Сирії, заявив Пентагон у четвер. Пентагон також заявив, що напади на американські війська почастішали з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на початку цього місяця.

Ця новина посилила занепокоєння щодо ширшої ескалації близькосхідного конфлікту, яка потенційно може залучити до себе більше арабських держав. Це, своєю чергою, спровокувало наплив людей у традиційні безпечні притулки.

Побоювання з приводу ескалації війни між Ізраїлем та Хамасом стали ключовим фактором зростання золота цього місяця, внаслідок чого жовтий метал на початку жовтня досяг більш ніж п'ятимісячного максимуму.

О 06:47 EET спотове золото виросло на 0,2% до $1989,49 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,1% до $1999,0 за унцію. Обидва інструменти цього тижня торгувалися трохи вище.

Але подальше зростання жовтого металу стримувалося зміцненням долара та прибутковістю казначейських облігацій, оскільки ринки готувалися до засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Хоча очікується, що центральний банк підтримуватиме процентні ставки на стабільному рівні, очікується, що він також підтвердить свої плани щодо підтримки вищих ставок протягом більш тривалого часу.

Але перед цим пізніше в п'ятницю будуть опубліковані дані щодо індексу витрат на особисте споживання - ключового показника інфляції ФРС. Будь-які ознаки стійкої інфляції в США дають ФРС додатковий стимул підтримувати високі ставки, що, своєю чергою, обіцяє погані новини для недохідних активів, таких як золото.

Ознаки стійкості економіки США, що послідували за сильнішими, ніж очікувалося, даними валового внутрішнього продукту США за третій квартал, також дають ФРС більше можливостей для підтримки ставок на вищому рівні.

У п'ятницю долар стабілізувався і має додати 0,4% цього тижня.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю, продовжуючи відновлення після більш ніж п'ятимісячних мінімумів, оскільки дані показали деяке покращення ситуації у китайській економіці.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $3,6022 за фунт і виросли на 1,1% за тиждень.

Дані в п'ятницю показали, що промислові прибутки Китаю трохи покращилися за рік до вересня, впавши на 9% за цей період після зниження на 11% за рік до серпня.

Ціни на мідь також були надихнуті кращими, ніж очікувалося, даними ВВП США за третій квартал.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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