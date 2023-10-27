Долар налаштований на щотижневе зростання, оскільки економіка США залишається стійкою

У п'ятницю долар рухався в бік тижневого зростання, чому сприяли хороші дані щодо економічного зростання в США, які підтримали аргументи на користь більш високих і довгострокових процентних ставок, тоді як єна коливалася на слабшій стороні рівня в 150 за долар, перед ключовим політичним засіданням наступного тижня.

У третьому кварталі економіка США зростала найшвидшими темпами майже за два роки, оскільки вищі зарплати на обмеженому ринку праці сприяли збільшенню споживчих витрат, як показали дані у четвер.

Це додало ставок на те, що Федеральна резервна система, ймовірно, зберігатиме обмежувальні грошово-кредитні умови протягом більш тривалого часу, що призведе до значного зростання долара по відношенню до кошика валют.

Індекс долара США стабілізувався на позначці 106,57, досягнувши на попередній сесії тритижневого максимуму в 106,89, і очікував тижневого зростання приблизно на 0,4%.

«Звичайно, економіка США набагато стійкіша, ніж багато хто очікував. Це одночасно благословення та прокляття для ФРС», - сказав Крістель Рендю де Лінт, голова відділу інвестицій Vontobel.

«Але, звичайно, шанси на м'яку посадку виглядають вищими, ніж багато хто очікував».

Стерлінг піднявся на 0,07% до $1,21355, хоча був недалеко від тритижневого мінімуму в $1,2070, досягнутого в четвер.

Євро впав на 0,02% до $1,0560 і очікувє на тижневе падіння приблизно на 0,3%.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер залишив відсоткові ставки без змін, як і очікувалося, поклавши край безпрецедентній серії з 10 послідовних підвищень ставок.

«З огляду на макроекономічну ситуацію, що швидко погіршується, як показали жовтневі індекси ділової активності, на нашу думку, ЄЦБ в 2024 році доведеться діяти дуже обережно, і у нього не буде іншого вибору, окрім як знизити відсоткові ставки», - сказав Жюльєн Лафарг, головний ринковий стратег Barclays Private. Банк.

Дані, представлені раніше цього тижня, показали, що ділова активність у єврозоні цього місяця несподівано погіршилась.

Аналітики кажуть, що долару також сприяли деякі потоки активів до активів-притулків, оскільки Азія поширила обережне ставлення до ризику з боку Уолл-стріт, яка побачила падіння акцій та зберегла попит на казначейські облігації США.

Прибутковість казначейських облігацій коливається пропорційно обернено цінам на облігації.

«За останні кілька п'ятниць... ми бачили дуже багато дій на кшталт «втеча в безпечне місце», (бо) напередодні вихідних ми не зовсім впевнені, що відбуватиметься із сектором Газа», - сказав Сікамор.

Австралійський долар, який часто використовується як індикатор схильності до ризику, зріс на 0,24% до $0,6337, опустившись у четвер до річного мінімуму $0,6271.

Ківі також нудився близько 11-місячного мінімуму і востаннє піднімався на 0,1% до $0,5825.

В Азії єна залишалася в центрі уваги інвесторів, оскільки вона залишалася зі слабшого боку рівня в 150 за долар, порозі, яку деякі розглядають як потенційний привід для втручання з боку японської влади.

Востаннє єна коштувала 150,38 за долар, коливаючись поблизу річного мінімуму попередньої сесії в 150,78.

Дані в п'ятницю показали, що базова споживча інфляція в Токіо несподівано прискорилася в жовтні, продовжуючи чинити тиск на Банк Японії (BOJ) з метою поступової відмови від надм'якої грошово-кредитної політики.

Банк Японії повинен зібратися наступного тижня на тлі спекуляцій, що ростуть, про те, що центральний банк може змінити контроль над прибутковістю облігацій, при цьому обговорюється можливість підвищення існуючої межі прибутковості, встановленої всього три місяці тому.

"Якщо наступного понеділка долар/єна підніметься до 151, тоді, я думаю, буде більше шансів, що вони знімуть обмеження", - сказав Сікамор з IG.

«Чим вищий курс долара до єни у проміжний період, тим більше шансів на коригування».