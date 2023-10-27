Індекси Волл-стріт завершили день зниженням на тлі змішаних звітів та міцних даних

Американські акції впали в четвер під впливом акцій технологічних компаній та суміжних з ними компаній з великою капіталізацією, оскільки інвестори перетравили змішані квартальні звіти та ознаки економічної стійкості, які можуть спонукати Федеральну резервну систему утримувати процентні ставки на обмежувальному рівні довше, ніж очікувалося.

Усі три основні фондові індекси США закрилися в мінусі, і всі вони продовжують щотижневе зниження.

Найбільше відсоткове падіння пережив індекс високотехнологічних компаній Nasdaq, обтяжений групою акцій "чудової сімки" з великою капіталізацією, в умовах туманних прогнозів за прибутками та сценарію відсоткових ставок "вище і довше".

Індекс імпульсних акцій NYSE FANG+ закрив зниження на 2,7%.

«Сьогодні йдеться про «чудову сімку», і я не думаю, що вони могли б щось випустити у сфері доходів, що могло б задовольнити людей», - сказав Скотт Ладнер, директор з інвестицій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна. «Отже, ми бачимо, як інвестори фіксують прибуток та замінюють усе, що спрацювало цього року, на все, що не спрацювало».

Сезон звітності за третій квартал перейшов у прискорений темп і наближається до середини: майже третина компаній з індексу S&P 500 планує опублікувати результати цього тижня.

На останній погляд, приблизно чотири з п'яти компаній перевищили прогнози щодо прибутку. За останніми оцінками аналітиків, сукупне зростання прибутку індексу S&P 500 у річному обчисленні становитиме 2,6%, згідно з даними LSEG.

Ряд надійних даних включає квартальний стрибок ВВП у третьому кварталі на 4,9% у річному обчисленні, що є найсильнішим показником майже за два роки, що посилює занепокоєння інвесторів з приводу обмежувальної політики ФРС.

"Інвестори "перетравлювали економічні дані через призму агресивної Федеральної резервної системи... це кидає виклик ідеї про те, що ФРС почне знижувати ставки у 2024 році", - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку.

"За іронією долі, незважаючи на високі цифри, вони посилюють побоювання інвесторів з приводу того, що ФРС довше залишатиметься на високому рівні відсоткових ставок", - додав Бассук.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 251,63 пунктів, або 0,76%, до 32 784,3, S&P 500 втратив 49,54 пунктів, або 1,18%, до 4 137,23, а індекс Nasdaq Composite впав на 225 ,62 пункти, або 1,76%, до 12 595,61.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільші відсоткові втрати зазнали послуги зв'язку, що впали на 2,6%, тоді як нерухомість зросла найбільше, піднявшись на 2,2% за сесію.

Meta Platforms перевершила очікування щодо виручки та прибутку у третьому кварталі, але прогнозує, що витрати у 2024 році перевищать прогнози аналітиків, і передбачає, що конфлікт в Ізраїлі може знизити продажі у четвертому кварталі. Її акції впали на 3,7%.

United Parcel Service знизила прогноз виторгу на 2023 рік, внаслідок чого її акції впали на 5,9%.

Виробник чіпів Western Digital Corp втратив 9,3% акцій. Переговори про злиття з японською Kioxia Holdings було скасовано.

Акції IBM підскочили на 4,9% після квартального звіту, що перевершив консенсус, чому сприяв постійний попит на її програмні рішення.

Акції Amazon.com зросли в ході розширених торгів після того, як гігант електронної комерції повідомив про кращий, ніж очікувалося, квартальний дохід.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,02 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,14 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 не продемонстрував нових 52-тижневих максимумів та 35 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 13 нових максимумів та 429 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,63 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,72 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.