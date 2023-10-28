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НБУ прогнозує наступне зниження облікової ставки й ставки за депозитними сертифікатами овернайт у грудні до 15%
Національний банк України (НБУ) планує знизити облікову ставку й ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних, повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
"Наш прогноз передбачає, що в грудні буде зроблено наступний крок і буде знижено ставку на 1 відсотковий пункт", - сказав він на пресконференції в четвер.
Ніколайчук зазначив, що Нацбанк відповідно змінюватиме ставки за іншими фінінструментами - депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансуванням, зауваживши, що "тут у регулятора є певне поле для маневру".
"На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив'язана (до облікової - ІФ-У), там цей спред, ця маржа може видозмінюватися залежно від додаткових завдань Національного банку", - додав заступник голови центробанку.
Згідно з даними на сайті регулятора, НБУ планує знизити облікову ставку до 15% до кінця року й не змінювати її протягом усього 2024 року.
Ніколайчук зазначив, що новий дизайн монетарної політики "за нижньою межею" - з рівністю облікової ставки й ставки за ДС овернайт - планують зберегти і наступного року.
"Подальше пом'якшення відсоткової політики враховуватиме необхідність підтримання привабливості гривневих активів. За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму, НБУ вбачає можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні", - заявив зі свого боку голова НБУ Андрій Пишний.
"Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків із валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення відсоткової політики наступного року", - зазначив Пишний.
Голова Нацбанку зазначив, що у зв'язку з цим зниження облікової ставки у 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.
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