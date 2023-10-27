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АНАЛІТИКА

ЄЦБ зберіг незмінними всі три ключові процентні ставки

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання в четвер.

Як зазначено в повідомленні ЄЦБ, базову ставку залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%. Рішення регулятора збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

До цього Центробанк підвищував ставки протягом 10 засідань поспіль.

"Керівна рада ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до цільового рівня у 2%. Рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - йдеться в пресрелізі.

"Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це буде потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", - також наголошується в заяві.

Керівництво регулятора має намір і надалі дотримуватися підходу, за якого рішення щодо рівня ставок і тривалості збереження обмежувальної політики визначають статданими, що надходять. Зокрема, це стосується даних про динаміку інфляції та ступеня трансмісії грошово-кредитної політики.

ЄЦБ відзначив значне уповільнення інфляції у вересні, коли індекс споживчих цін у єврозоні зріс на мінімальні за два роки 4,3% у річному виразі. При цьому регулятор, як і раніше, очікує, що інфляція буде занадто високою протягом тривалого періоду.

У повідомленні йдеться також, що портфель паперів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Водночас кошти від погашення бондів у рамках іншої програми, PEPP, будуть реінвестуватися щонайменше до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для забезпечення повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Пресконференція голови ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання планувалася на 15:45 кч.

Пара євро/долар за даними на 15:37 кч торгується на рівні $1,0549 порівняно з $1,0567 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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