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АНАЛІТИКА

Зниження облікової ставки Національного банку України до 16% навряд чи вплине на курс долара

15:59 26.10.2023 |

Фінанси

 

У тому числі тому, що фактичний рівень ставок на операції з банками не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, Україна вже три тижні живе в режимі гнучкого курсоутворення і курс рухається в обидві сторони.

"Ми бачимо, що мета курсової стійкості та адаптації учасників ринку та самого ринку до нових умов, коли курс формується насамперед попитом та пропозицією, звісно, за участю НБУ, забезпечується. Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку з врахуванням сьогоднішнього рішення", - зазначив Пишний.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, під час переходу на систему "нижньої межі" щодо облікової ставки фактично рівень ставок за операціями Нацбанку з іншими банками не змінився.

"Тому ми не очікуємо, що рішення щодо встановлення облікової ставки негативно вплине на валютний ринок. Нашим пріоритетом залишатиметься збереження його стійкості", - додав він.

Зазначимо, що раніше Національний банк різко знизив облікову ставку до 16%.

Крім того, оновилися прогнози регулятора щодо інфляції в Україні. Зокрема, на кінець цього року очікується інфляція на позначці 5,8%, що майже вдвічі нижче за раніше прогнозований рівень. А це означає повільніше зростання цін.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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