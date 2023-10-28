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НБУ посилив доступ банків до купівлі 3-міс. депозитних сертифікатів
14:35 26.10.2023 |
Національний банк України для стимулювання покращення структури терміновості банківських депозитів вирішив скоригувати параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, посиливши доступ до них.
"Зокрема, з грудня 2023 року базою для розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні ДС буде виключно приріст строкових гривневих депозитів фізичних осіб на строк понад три місяці", - ідеться в повідомленні.
На думку Нацбанку, це посприяє активнішій роботі банків із вкладниками з метою нарощування строкових депозитів.
Крім того, з 3 листопада НБУ залишить доступ до придбання 3-місячних ДС лише тим банкам, які не мають заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування, а також тендери з їх розміщення проводитимуться раз на два тижні замість попереднього щотижневого графіка.
"Наступний тендер відбудеться 3 листопада", - наголосив регулятор.
Як повідомлялося, з 15 вересня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, слідом за чим аналогічно до 20% знизилася ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і за ДС овернайт - з 18% до 16%.
Центробанк також тоді скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши з 70% до 35% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.
Це призвело до тимчасового скорочення обсягу 3-місячних депозитних сертифікатів в обігу. Наразі він становить 193,1 млрд грн.
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