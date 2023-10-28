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АНАЛІТИКА

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів України до $41,8 млрд на кінець 2023 р.

 

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець поточного року до $41,8 млрд із $38,3 млрд у липневому прогнозі, йдеться в релізі НБУ на сайті.

Згідно з оновленими оцінками центробанку, представленими на брифінгу в четвер, до кінця наступного року міжнародні резерви України сягнуть $44,7 млрд, а ще за рік - $45 млрд, тоді як у квітні Нацбанк давав скромніші оцінки - відповідно $42,6 млрд і $44,1 млрд.

"Очікується, що загальний обсяг фінансової підтримки у вигляді кредитів і грантів у поточному році становитиме близько $45 млрд. Ці доходи залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, який цього року збільшиться майже до 29% ВВП. Завдяки міжнародній допомозі Україна також здатна фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ - підтримувати високий рівень міжнародних резервів і балансувати валютний ринок", - зазначено в релізі центробанку. При цьому центробанк уточнив, що важливим припущенням прогнозу залишається достатність і ритмічність надходження міжнародної допомоги, необхідною умовою чого є виконання Україною своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Зі свого боку НБУ зможе підтримувати резерви на рівні понад $40 млрд, незважаючи на значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку, зокрема на тлі подальших заходів із валютної лібералізації", - зазначив регулятор у релізі.

Як повідомлялося, міжнародні резерви за вересень зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження в серпні на 3,2% з рекордного рівня $41,72 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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