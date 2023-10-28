Європейські фондові індекси падають через невтішні результати третього кварталу, стираючи досягнення 2023 року

Європейські акції, включаючи еталонний індекс Stoxx 600, у четвер значно впали, майже звівши нанівець усі досягнення, досягнуті в 2023 році, через корпоративні результати Європи і США, що розчаровують. Станом на 10:10 EET індекс упав на 1%, внаслідок чого йому залишилося лише 1,28% до ліквідації досягнутого з початку року зростання.

Основні сектори, такі як автовиробники та банки, зазнали суттєвих втрат, тоді як комунальні послуги та енергетика показали найкращі результати. Компанії, у тому числі Unilever Plc, BNP Paribas SA та рекламний гігант WPP Plc, стали свідками падіння акцій після того, як повідомили про результати третього кварталу нижче від номіналу. Впливові фактори включали зростання цін на такі продукти, як майонез Hellmann та дезодорант Sure (Unilever), зниження доходів від торгівлі облігаціями (BNP Paribas) та зниження прогнозу зростання доходів (WPP).

Прогнозується, що американські акції продовжать падати через побоювання з приводу звіту про прибутки Meta Platforms Inc та його вплив на технологічний сектор, особливо щодо витрат на віртуальну реальність та штучний інтелект. Європейські акції рухаються до падіння третій місяць поспіль через зростання прибутковості облігацій США та побоювань щодо стійко високих процентних ставок.

У середу європейські акції залишалися стабільними на тлі змішаних звітів про прибутки та збитки. Акції Worldline впали до рекордно низького рівня після того, як компанія знизила свої річні цілі через економічний спад. Однак це було компенсовано позитивними результатами Dassault Systemes та Deutsche Bank. Акції Dassault Systemes зросли на 8% після того, як компанія підвищила план прибутку на весь рік, а акції Deutsche Bank зросли на 8,2% після обіцянки викупити більше акцій та перевищення прогнозів щодо доходів у третьому кварталі.

Незважаючи на ці позитивні результати, акції Kering впали на 3,5% через різке падіння продажів у третьому кварталі, що також вплинуло на конкурентів LVMH, Richemont та Pernod Ricard: їх акції впали на 0,1% та 0,9%. Індекс STOXX 600 залишився без змін; акції гірничодобувних компаній зросли на 0,9%, а акції нерухомості знизилися на 1,9%. На сьогоднішній день 54% компаній з індексу STOXX 600 перевершили прогнози прибутку цього сезону.

Очікується рішення Комітету з грошово-кредитної політики за відсотковими ставками, а вся увага прикута до сьогоднішнього засідання ЄЦБ щодо політики.