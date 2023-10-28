Фінансові новини
- |
- 28.10.23
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Банкіри очікують повторного зниження Нацбанком облікової ставки ще на 2 п. п.
Національний банк України (НБУ) продовжить цикл пом'якшення монетарної політики та знизить облікову ставку на засіданні 26 жовтня ще на 2 процентні пункти (п. п.) - з 20% до 18% річних, прогнозують банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо, що НБУ знову знизить облікову ставку на 200 б. п. - до 18%, враховуючи несподівано швидке зниження інфляції в останні місяці, яка стрімко наближається до цільового коридору в 4-6%. Інфляційні очікування населення та бізнесу покращуються у 2023 році, що підтримує зацікавленість в інвестуванні в гривневі активи, яке генерує досить високу реальну дохідність", - зазначив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.
На його думку, ще одне зниження облікової ставки спровокує подальше зниження ставок за депозитами, яке буде незначним.
Його думку поділяє голова правління Юнекс Банку Іван Світек.
"Навряд чи я буду оригінальним щодо прогнозу облікової ставки. Виходячи з показників інфляції за підсумками вересня, які вкотре виявилися значно нижчими за липневі прогнози НБУ, я очікую досить глибокого зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 18%", - зазначив банкір.
За його словами, на суттєве зниження регулятор, найімовірніше, піти не ризикне, оскільки стратегічно йому необхідно зберігати привабливість строкових вкладів, а й більш скромне зниження, з огляду на інфляційну динаміку, виглядає малоймовірним.
Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук також прогнозує зниження ставки на 2 п. п.
"Очікуємо зниження облікової ставки до 18%. Основним чинником більш швидкого зниження ставки є поліпшення інфляційних очікувань і стійка ситуація на валютному ринку після переходу в режим гнучкого обмінного курсу", - зазначив експерт.
Він зазначив, що за збереження стійкої ситуації на валютному ринку НБУ ймовірно знижуватиме облікову ставку швидше, ніж це передбачали попередні прогнози.
"Утім, поточна низька інфляція багато в чому зумовлена тимчасовими факторами, які можуть обернутися наступного року. Тому не слід очікувати суттєвого перегляду траєкторії облікової ставки. Новий прогноз, імовірно, передбачатиме ставку біля 15% на кінець наступного року", - очікує Хведчук.
Ексначальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов також очікує зниження ставки до 18%.
"Що слід очікувати від оголошень НБУ під час цього монетарно-макроекономічного тижня? Подальшого зниження облікової ставки (думаю, 200 пунктів). Коригування прогнозної лінії облікової ставки вниз на короткій та середній дистанції (але певна стабільність для 12М+)", - написав він у фейсбуці.
"Щодо облікової ставки, якщо дивитися на поточні дані, а саме перманентність зниження інфляції, найімовірніше, на наступному монетарному комітеті ми побачимо чергове зниження облікової ставки", - зазначила заступниця голови правління банку "Кредит Дніпро" Оксана Шведа.
Вона додала, що водночас поведінка ключової ставки залежатиме від тренда досягнення цільового рівня інфляції.
Як повідомлялося, Нацбанк із 15 вересня знизив облікову ставку з 22% до 20%, як і очікував ринок, тоді як перше її зниження відбулося наприкінці липня, і було більшим, ніж у середньому очікували на ринку, - одразу на 3 п. п. із рівня 25%, на якому Нацбанк утримував її з початку червня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чистий продаж НБУ у четвертий тиждень відмови від фіксованого курсу скоротився до $675,2 млн
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.23
|Ціни на золото зростають, залишаючись поблизу рівня у 2000 доларів, у міру зростання напруженості між США та Іраном
|Азіатські акції відновлюються на тлі ослаблення падіння технологій, але очікуються щотижневі втрати
|Долар налаштований на щотижневе зростання, оскільки економіка США залишається стійкою
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI