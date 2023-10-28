Банкіри очікують повторного зниження Нацбанком облікової ставки ще на 2 п. п.

Національний банк України (НБУ) продовжить цикл пом'якшення монетарної політики та знизить облікову ставку на засіданні 26 жовтня ще на 2 процентні пункти (п. п.) - з 20% до 18% річних, прогнозують банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що НБУ знову знизить облікову ставку на 200 б. п. - до 18%, враховуючи несподівано швидке зниження інфляції в останні місяці, яка стрімко наближається до цільового коридору в 4-6%. Інфляційні очікування населення та бізнесу покращуються у 2023 році, що підтримує зацікавленість в інвестуванні в гривневі активи, яке генерує досить високу реальну дохідність", - зазначив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

На його думку, ще одне зниження облікової ставки спровокує подальше зниження ставок за депозитами, яке буде незначним.

Його думку поділяє голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

"Навряд чи я буду оригінальним щодо прогнозу облікової ставки. Виходячи з показників інфляції за підсумками вересня, які вкотре виявилися значно нижчими за липневі прогнози НБУ, я очікую досить глибокого зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 18%", - зазначив банкір.

За його словами, на суттєве зниження регулятор, найімовірніше, піти не ризикне, оскільки стратегічно йому необхідно зберігати привабливість строкових вкладів, а й більш скромне зниження, з огляду на інфляційну динаміку, виглядає малоймовірним.

Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук також прогнозує зниження ставки на 2 п. п.

"Очікуємо зниження облікової ставки до 18%. Основним чинником більш швидкого зниження ставки є поліпшення інфляційних очікувань і стійка ситуація на валютному ринку після переходу в режим гнучкого обмінного курсу", - зазначив експерт.

Він зазначив, що за збереження стійкої ситуації на валютному ринку НБУ ймовірно знижуватиме облікову ставку швидше, ніж це передбачали попередні прогнози.

"Утім, поточна низька інфляція багато в чому зумовлена тимчасовими факторами, які можуть обернутися наступного року. Тому не слід очікувати суттєвого перегляду траєкторії облікової ставки. Новий прогноз, імовірно, передбачатиме ставку біля 15% на кінець наступного року", - очікує Хведчук.

Ексначальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов також очікує зниження ставки до 18%.

"Що слід очікувати від оголошень НБУ під час цього монетарно-макроекономічного тижня? Подальшого зниження облікової ставки (думаю, 200 пунктів). Коригування прогнозної лінії облікової ставки вниз на короткій та середній дистанції (але певна стабільність для 12М+)", - написав він у фейсбуці.

"Щодо облікової ставки, якщо дивитися на поточні дані, а саме перманентність зниження інфляції, найімовірніше, на наступному монетарному комітеті ми побачимо чергове зниження облікової ставки", - зазначила заступниця голови правління банку "Кредит Дніпро" Оксана Шведа.

Вона додала, що водночас поведінка ключової ставки залежатиме від тренда досягнення цільового рівня інфляції.

Як повідомлялося, Нацбанк із 15 вересня знизив облікову ставку з 22% до 20%, як і очікував ринок, тоді як перше її зниження відбулося наприкінці липня, і було більшим, ніж у середньому очікували на ринку, - одразу на 3 п. п. із рівня 25%, на якому Нацбанк утримував її з початку червня 2022 року.