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Золото тестує $2000, оскільки побоювання щодо Близькго Сходу компенсують підвищення ставок

08:52 26.10.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото зміцнилися на азіатських торгах у четвер, при цьому ф'ючерси тестували ключові рівні, оскільки попит на традиційні прихістки допоміг жовтому металу значною мірою ігнорувати відновлення долара та прибутковості.

Побоювання щодо можливої ескалації війни між Ізраїлем та Хамасом зберігалися, оскільки ракетні удари по сектору Газа тривали, а Ізраїль підтвердив свою відданість наземній операції.

Це підтримувало оптимістичний попит на золото, навіть незважаючи на те, що прибутковість долара та казначейських облігацій різко зросла.

О 06:53 EET спотове золото зросло на 0,5% до $1988,85 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $1999,20 за унцію.

Але хоча золото мало деякий попит "безпечної гавані", воно все ще залишалося під загрозою через прийдешні економічні показники США. Очікується, що дані про валовий внутрішній продукт США за третій квартал, які будуть опубліковані пізніше в четвер, покажуть різке прискорення зростання.

Хоча очікується, що ознаки сили в економіці США покращать схильність до ризику, вони також дадуть Федеральній резервній системі більше можливостей для підтримки високих процентних ставок протягом тривалого часу. Дані PCE щодо інфляції за вересень, ключовий індикатор інфляції ФРС, також будуть опубліковані у п'ятницю.

Центральний банк має намір залишити ставки без змін на нараді наступного тижня. Але представники ФРС залишили двері відчиненими як мінімум для ще одного підвищення цього року і дали зрозуміти, що ставки залишатимуться високими ще довгий час на тлі стійкої інфляції та сильної економіки.

Цей сценарій не обіцяє нічого поганого для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Будь-яка потенційна деескалація війни між Ізраїлем та Хамасом також може потенційно знизити попит на безпечний притулок у золоті.

Пізніше в четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку перед ФРС і очікується, що він збереже ставки без змін. Але очікується, що ЄЦБ також подасть сигнал про підвищення ставок на більш тривалий термін, незважаючи на ознаки рецесії в єврозоні.

Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після падіння в четвер, при цьому трейдери, як і раніше, зосереджені виключно на прийдешніх показниках ВВП США.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% - до $3,5903 за фунт.

Ціни на мідь цього тижня отримали невелику підтримку з боку додаткових заходів стимулювання з боку Китаю, оскільки ознаки рецесії, що насувається, в єврозоні посилили побоювання з приводу уповільнення попиту на мідь в найближчі місяці.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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