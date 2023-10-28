S&P 500, Nasdaq різко впали, оскільки Alphabet розчарував, прибутковість казначейських облігацій підскочила

Акції США в середу впали внаслідок широкого розпродажу, оскільки акції Alphabet зазнали втрат після того, як материнська компанія Google опублікувала звіт про доходи, що розчаровують, а доходність казначейських облігацій США зросла, що відродило побоювання, що процентні ставки можуть залишатися високими протягом тривалого часу.

Базовий індекс S&P 500 відзначив п'яте щоденне зниження з шести і закрився нижче рівня 4200. Падіння індексу Nasdaq Composite стало найбільшим процентним падіння за одну сесію з 21 лютого, при цьому чутливі до процентних ставок мегакапи стали важким тягарем для індексу .

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 4,1%, що стало найбільшим одноденним падінням із 22 грудня 2022 року.

Сектор послуг зв'язку відзвітував про найбільше відсоткове зниження з 3 лютого.

Акції Alphabet Inc впали після того, як компанія повідомила про невтішні доходи від хмарних послуг, що відродило побоювання з приводу уповільнення економіки.

Прибутковість еталонних казначейських облігацій відновила рух нагору, наближаючись до рівня 5%, що посилює побоювання, що високі відсоткові ставки можуть зберегтися.

"Прибуток був неоднозначним, і це викликає деякий головний біль, але реальна проблема залишається (прибутковість казначейських облігацій), яка не показує жодних ознак ослаблення", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла після того, як хороші дані про продаж нових будинків та ставки за іпотечними кредитами, що досягли 23-річного максимуму, посилили побоювання щодо тривалого підвищення ставок.

"Економіка США продовжує демонструвати міцну основу", - додав Детрік. «Ймовірно, це одна з основних причин, через яку прибутковість була такою високою.

Індекс Dow впав на 105,45 пунктів, або 0,32%, до 33 035,93, S&P 500 втратив 60,91 пунктів, або 1,43%, до 4 186,77, а індекс Nasdaq Composite впав на 318,65 пункту, чи 2,43%, до 12 821,22.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільші відсоткові втрати зазнали послуг зв'язку, тоді як споживчі товари та комунальні послуги закрилися у невиразному плюсі.

Це важливий тиждень для звітів: очікується, що майже третина компаній з індексу S&P 500 опублікує результати за третій квартал.

На даний момент про це повідомили 146 компаній з індексу S&P 500. З них 80% отримали прибуток, що перевершив очікування.

Аналітики тепер прогнозують зростання прибутку S&P 500 у річному вирахуванні на 2,6% за період з липня по вересень порівняно з 1,6% на початку місяця.

Акції Microsoft зросли на 3,1% після квартального звіту, який виявився кращим за очікування, опублікованого після закриття ринку у вівторок.

Економічно чутливий індекс Dow Jones Transport Average досяг найнижчого рівня за понад чотири місяці після того, як автотранспортна компанія Old Dominion Freight Line опублікувала звіт про прибуток.

Акції автотранспортної компанії впали на 3,9%.

Акції оборонного підрядника General Dynamics зросли на 4,0% після повідомлення про стрибок виручки у третьому кварталі.

Після закриття торгів IBM і Meta Platforms повідомили про прибуток, який виявився вищим за очікування, а їх акції зросли в ході розширених торгів.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 3,61 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,63 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 не досяг нових 52-тижневих максимумів та 63 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 16 нових максимумів та 500 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,71 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,68 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.