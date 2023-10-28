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Долар зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною
15:46 25.10.2023 |
Долар США зміцнюється щодо євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0577 порівняно з $1,0591 на закриття попередньої сесії.
Напередодні американська валюта подорожчала на 0,7% проти євро завдяки сигналам зростання ділової активності в США і спаду в єврозоні. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у США збільшився в жовтні до 51 пункту з 50,2 пункту місяцем раніше, показав попередній звіт S&P Global, що розраховує PMI. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності, нижче 50 пунктів - про її спад.
Промисловий PMI у США цього місяця зріс до 50 пунктів із 49,8 пункту у вересні, індикатор сфери послуг - до 50,9 пункту з 50,1 пункту.
Водночас у єврозоні зведений PMI впав у жовтні до мінімальних із листопада 2020 року 46,5 пункту порівняно з 47,2 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, оприлюдненому у вівторок.
Увага трейдерів спрямована на дані про динаміку ВВП США за третій квартал, які буде оприлюднено в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання американської економіки в липні-вересні до 4,3% з 2,1% у другому кварталі.
Крім того, ринок очікує засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), підсумки якого буде підбито 26 жовтня. Трейдери вважають, що європейський ЦБ не буде піднімати ставки на цьому засіданні, враховуючи сигнали триваючого спаду ділової активності в регіоні.
Курс фунта в середу становить $1,2124 порівняно з $1,2159 напередодні.
Пара долар/єна торгується на рівні 149,92 єни проти 149,91 єни напередодні, пара долар/юань - на рівні 7,3167 юаня порівняно з 7,3103 юаня на закриття попередньої сесії.
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