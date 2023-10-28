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Ціни на золото стабілізувалися на тлі невизначеності ФРС та побоювань рецесії в Європі
09:27 25.10.2023 |
Ціни на золото практично не змінилися в середу, зберігши нещодавнє зростання, оскільки побоювання щодо рецесії в єврозоні після низки слабких економічних показників підтримали попит на безпечні активи.
Будь-яке значне зростання золота було значною мірою заблоковане постійними побоюваннями щодо більш високих процентних ставок у США, особливо після того, як дані, опубліковані у вівторок, показали, що місцева ділова активність покращилася у жовтні. Долар зміцнився під час одноденних торгів, тоді як прибутковість казначейських облігацій стабілізувалася після недавніх втрат.
Попит на жовтий метал, як на безпечний притулок, знизився цього тижня на тлі деяких ознак деескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, оскільки Ізраїль відклав запланований наземний напад на сектор Газа.
Але це було дещо компенсовано слабкими даними щодо індексу менеджерів із закупівель у єврозоні, що викликало побоювання з приводу потенційної рецесії в регіоні. Німеччина, найбільша економіка Європи, набула рецесії.
Золото, як і раніше, знаходиться поблизу рівня $2000 за унцію, хоча залишається під питанням, чи досягне воно цього рівня в короткостроковій перспективі, особливо з урахуванням ще кількох економічних сигналів США, які мають вийти цього тижня.
О 07:10 EET спотове золото зросло на 0,1% до $1972,51 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,2% до $1983,15 за унцію.
Цього тижня ринки здебільшого очікують на нові економічні сигнали зі США, в основному даних щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) за третій квартал, які вийдуть у четвер. Будь-які нові ознаки стійкості економіки США дадуть ФРС більше можливостей для більш тривалого збереження процентних ставок на високому рівні, одночасно зменшуючи привабливість золота як безпечну гавань.
За показниками ВВП, у п'ятницю будуть оприлюднені дані PCE щодо інфляції - ключовий показник інфляції ФРС. Останніми місяцями інфляція у США зросла, що дало ФРС додатковий стимул залишатися яструбиним.
Центральний банк збирається зустрітися наступного тижня, щоб ухвалити рішення щодо відсоткових ставок, хоча багато ринків очікують, що ФРС залишиться незмінною. Тим не менш, представники ФРС дали сигнал як мінімум про ще одне підвищення цього року і що ставки залишаться високими ще довгий час, принаймні, до кінця 2024 року.
Вищі ставки знижують привабливість інвестицій у такі активи, як золото, оскільки жовтий метал не приносить прибутковості.
Серед промислових металів ціни на мідь у середу трохи впали, не отримавши підтримки з боку новин, що великий імпортер Китай планує збільшити витрати на інфраструктуру цього року.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% - до $3,6247 за фунт.
Уряд Китаю заявив, що цього року випустить облігації на суму 1 трильйон юанів (1 долар = 7,3 юаня) для збільшення витрат на інфраструктуру, особливо відновлення після стихійних лих і надання допомоги. Очікується, що цей крок також стимулюватиме китайську економіку.
Проте після цієї заяви ціни на мідь практично не змінилися, оскільки побоювання щодо рецесії в єврозоні також вказують на зниження промислового попиту в регіоні протягом найближчих місяців.
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