Азіатські фондові індекси зростають, Китай лідирує на нових планах стимулювання

Більшість азіатських акцій виросли в середу, наслідуючи позитивну динаміку Волл-стріт, тоді як китайські акції продовжили зростання після того, як уряд оголосив про плани масштабного випуску облігацій.

Зниження прибутковості казначейських облігацій позитивно позначилося на акціях місцевих технологічних компаній, як і позитивний прибуток Microsoft Corp. Японський індекс Nikkei 225 підскочив більш ніж на 1%, головним чином завдяки зростанню акцій технологічних та промислових компаній, тоді як ширший індекс TOPIX додав 1%.

Але хоча акції азіатських компаній зросли, вони, як і раніше, зазнавали величезних втрат за жовтень, оскільки схильність до ризику залишалася слабкою після початку війни між Ізраїлем і Хамасом. Ринки також були у напрузі через зростання відсоткових ставок у США перед засіданням Федеральної резервної системи наступного тижня.

Китайські акції зростають на новинах про випуск облігацій

Ринки Гонконгу та Китаю показали найкращі результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,8% кожен, а індекс Hang Seng зріс на 2,5%.

Усі три індекси відновилися зі своїх найслабших рівнів протягом року після того, як Пекін оголосив про плани випустити державні облігації на 1 трильйон юанів (1 долар = 7,3088 юанів) для підтримки економіки.

Основна частина емісії буде спрямована на витрати на інфраструктуру, зокрема на відновлення потерпілих від стихійних лих районів та зміцнення потенціалу надання допомоги. Акції будівельного та комунального сектору показали найкращі результати на китайських індексах після новин про випуск облігацій.

Китайські акції також підтримав суверенний фонд Central Huijin, який заявив, що він купує місцеві біржові фонди.

Тим не менш, китайські акції залишилися близькими до мінімумів 2023 року, зазнавши різких втрат через побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та обвалу ринку нерухомості. Незважаючи на оптимізм у середу, фактори, які вплинули на внутрішні ринки, все ще залишалися чинними.

Китайські ринки цього року демонструють одні з найгірших показників в Азії.

В інших країнах Азії індекс KOSPI Південної Кореї знизився на 0,2%, оскільки дані показали, що довіра місцевих споживачів у жовтні погіршилася.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, оскільки оптимізм з приводу Китаю був значною мірою нівельований даними, що показують, що інфляція індексу споживчих цін у третьому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, що створює передумови підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії наступного тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабше відкриття, оскільки трейдери продовжували фіксувати прибуток після сильного зростання цього року. У жовтні Nifty торгувався зі зниженням майже на 2% після досягнення рекордних максимумів у попередньому місяці.

Ще більше сигналів ФРС у центрі уваги з наближенням засідання

Ринки залишалися в напрузі через нові сигнали щодо грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи, яка має ухвалити рішення щодо відсоткових ставок наступного тижня. Дані, опубліковані напередодні, показали, що ділова активність у США покращилася у жовтні, що дало ФРС більше можливостей для підтримки ставок на вищому рівні.

Пізніше того ж дня голова ФРС Джером Пауелл виступить на лекції Мойніхана з соціальних наук та державної політики у Вашингтоні, округ Колумбія. Минулого тижня Пауелл підтвердив перспективу як мінімум ще одного підвищення ставок цього року, і що ставки залишаться високими ще довгий час.

Вищі ставки не обіцяють нічого доброго для більшості азіатських ринків, оскільки вони зменшують привабливість ризикованих активів і перешкоджають притоку капіталу в регіон.