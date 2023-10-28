Долар зростає, євро дуже впливає на розбіжності в прогнозах зростання США та єврозони

У середу долар був на передньому плані, отримуючи підтримку від чергових стійких економічних даних США, тоді як євро щосили намагався досягти прогресу на тлі погіршення перспектив зростання в блоці.

Австралійський долар зріс більш ніж на 0,5%, що стало початковою рефлекторною реакцією після більш високого рівня інфляції в Австралії в середу.

Обсяг ділової активності в США у жовтні зріс, оскільки виробничий сектор вийшов з п'ятимісячного спаду, як показали дані у вівторок, тоді як окремі дані, опубліковані того ж дня, показали, що ділова активність у єврозоні, навпаки, цього місяця несподівано погіршилася.

По відношенню до долара євро востаннє підвищувався на 0,05% до $1,0595, знизившись на 0,75% у вівторок.

Падіння єдиної валюти призвело до підвищення індексу долара, і востаннє він стабілізувався на позначці 106,23, порівняно з місячним мінімумом у 105,35, досягнутим на попередній сесії.

Євро є найвагомішою валютою в індексі долара, який вимірює курс долара США по відношенню до кошика із шести аналогів.

"Економіка єврозони до певної міри вступає в рецесію, тому така економічна ситуація посилює очікування того, що Європейський центральний банк, можливо, досяг піку відсоткових ставок", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

"Навпаки, Федеральна резервна система США може продовжувати підвищувати відсоткові ставки тільки тому, що економічні дані виглядають сильними".

Міцний долар утримував єну поблизу порогу, що ретельно відстежується, в 150, при цьому японська валюта знаходилася на позначці 149,86 за долар, що в основному торгувалася в бічному напрямку протягом останнього місяця і тримала трейдерів у напрузі щодоі будь-яких ознак втручання з боку японської влади.

На Банк Японії посилюється тиск із метою змінити контроль за прибутковістю облігацій, оскільки глобальні відсоткові ставки зростають. Підвищення існуючої межі прибутковості, встановленої лише три місяці тому, обговорюється як можливість напередодні засідання щодо політики наступного тижня, повідомили джерела.

Фунт стерлінгів зріс на 0,04% до $1,2165, а новозеландський долар додав 0,08% до $0,5849.

Австралійський долар востаннє зростав на 0,35% до $0,6378.

«Листопадове засідання Резервного банку Австралії, швидше за все, відбудеться, і відсоткову ставку буде підвищено до 4,35%. І я підозрюю, що це буде агресивне підвищення», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.