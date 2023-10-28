Фінансові новини
- |
- 28.10.23
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зростає, євро дуже впливає на розбіжності в прогнозах зростання США та єврозони
08:07 25.10.2023 |
У середу долар був на передньому плані, отримуючи підтримку від чергових стійких економічних даних США, тоді як євро щосили намагався досягти прогресу на тлі погіршення перспектив зростання в блоці.
Австралійський долар зріс більш ніж на 0,5%, що стало початковою рефлекторною реакцією після більш високого рівня інфляції в Австралії в середу.
Обсяг ділової активності в США у жовтні зріс, оскільки виробничий сектор вийшов з п'ятимісячного спаду, як показали дані у вівторок, тоді як окремі дані, опубліковані того ж дня, показали, що ділова активність у єврозоні, навпаки, цього місяця несподівано погіршилася.
По відношенню до долара євро востаннє підвищувався на 0,05% до $1,0595, знизившись на 0,75% у вівторок.
Падіння єдиної валюти призвело до підвищення індексу долара, і востаннє він стабілізувався на позначці 106,23, порівняно з місячним мінімумом у 105,35, досягнутим на попередній сесії.
Євро є найвагомішою валютою в індексі долара, який вимірює курс долара США по відношенню до кошика із шести аналогів.
"Економіка єврозони до певної міри вступає в рецесію, тому така економічна ситуація посилює очікування того, що Європейський центральний банк, можливо, досяг піку відсоткових ставок", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.
"Навпаки, Федеральна резервна система США може продовжувати підвищувати відсоткові ставки тільки тому, що економічні дані виглядають сильними".
Міцний долар утримував єну поблизу порогу, що ретельно відстежується, в 150, при цьому японська валюта знаходилася на позначці 149,86 за долар, що в основному торгувалася в бічному напрямку протягом останнього місяця і тримала трейдерів у напрузі щодоі будь-яких ознак втручання з боку японської влади.
На Банк Японії посилюється тиск із метою змінити контроль за прибутковістю облігацій, оскільки глобальні відсоткові ставки зростають. Підвищення існуючої межі прибутковості, встановленої лише три місяці тому, обговорюється як можливість напередодні засідання щодо політики наступного тижня, повідомили джерела.
Фунт стерлінгів зріс на 0,04% до $1,2165, а новозеландський долар додав 0,08% до $0,5849.
Австралійський долар востаннє зростав на 0,35% до $0,6378.
«Листопадове засідання Резервного банку Австралії, швидше за все, відбудеться, і відсоткову ставку буде підвищено до 4,35%. І я підозрюю, що це буде агресивне підвищення», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чистий продаж НБУ у четвертий тиждень відмови від фіксованого курсу скоротився до $675,2 млн
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.23
|Ціни на золото зростають, залишаючись поблизу рівня у 2000 доларів, у міру зростання напруженості між США та Іраном
|Азіатські акції відновлюються на тлі ослаблення падіння технологій, але очікуються щотижневі втрати
|Долар налаштований на щотижневе зростання, оскільки економіка США залишається стійкою
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI