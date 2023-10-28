Індекси Волл-стріт виросли завдяки оптимістичним звітам та прогнозам

У вівторок Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки потік хороших корпоративних доходів та оптимістичні прогнози посилили схильність інвесторів до ризику та спровокували широке ралі.

Усі три основні фондові індекси США зросли, причому чутливі до відсоткових ставок мегакапіталізації забезпечили більшу частину потенціалу зростання, оскільки дохідність еталонних казначейських облігацій залишалася стабільною, значно нижчою від недавнього стрибка до 5%.

Сезон звітності за третій квартал набрав обертів і цього тижня очікується, що майже третина компаній з індексу S&P 500 опублікують результати.

"Сезон звітності тільки зараз набирає повної сили: третина компаній звітують цього тижня", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті. «До вчорашнього і сьогоднішнього дня звіти про прибутки були трохи розчаровуючими, і тому це були перші кілька днів, коли ми мали більш оптимістичні та кращі доходи».

Справді, за даними LSEG, зі 118 компаній зі списку S&P 500, що відзвітували на даний момент, 81% перевершили очікування аналітиків.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 204,97 пункту, або 0,62%, до 33 141,38, S&P 500 додав 30,64 пункту, або 0,73%, до 4 247,68, а індекс Nasdaq Composite додав 121, 55 пунктів, або 0,93%, до 13 139,88.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший приріст отримали комунальні послуги, тоді як енергетика виявилася єдиним, хто програв через зниження цін на нафту.

Акції Verizon зросли на 9,3% після підвищення річного прогнозу вільного грошового потоку, а акції General Electric зросли на 6,5% після того, як конгломерат підвищив прогноз прибутку на весь рік.

Coca-Cola підвищила річний прогноз продажу, внаслідок чого її акції зросли на 2,9%, а акції 3M зросли на 5,3% після оптимістичного квартального звіту.

Акції аерокосмічної компанії RTX підскочили на 7,2% після того, як її результати перевершили очікування.

Що стосується економіки, ділова активність у США цього місяця зросла, згідно з попередніми «миттєвими» індексами менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global.

Назвавши PMI звітом «золотовласки», Мартін сказав, що це «загалом хороший звіт» з помірними цінами та «хорошою» зайнятістю.

У четвер Міністерство торгівлі має опублікувати свої перші дані щодо ВВП у третьому кварталі, який, як очікується, продемонструє стійке прискорення до 4,3% із 2,1% у другому кварталі.

Очікується, що в п'ятницю Міністерство торгівлі опублікує звіт про особисті споживчі витрати (PCE), який, як очікують аналітики, надасть додаткові докази того, що інфляція повільно знижується до середнього річного цільового показника Федеральної резервної системи в 2%.

«Питання у тому, чи зможе ФРС заправити інфляцію до прийнятного рівня, перш ніж ситуація для споживачів у США значно погіршиться?» сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу в США. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

Якщо це станеться, додав Мерц, зросте ймовірність того, що економіка США уникне рецесії.

Акції Microsoft Corp зросли після годинного зростання після перевищення прогнозів квартального виторгу, тоді як Alphabet Inc втратила позиції після дзвінка після збільшення виручки.