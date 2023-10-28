Банки спрогнозували зниження ставок за депозитами, – опитування НБУ

Більшість фінансових установ очікує зниження вартості депозитів у четвертому кварталі 2023 року.

Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, проведеного Національним банком України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

За його даними, у третьому кварталі більшість фінустанов вказали на зростання ставок за депозитами для домогосподарств.

"У жовтні - грудні більшість банків очікує зниження вартості депозитів корпорацій та населення, водночас ціна оптового фондування залишиться незмінною", - зазначається у повідомленні.

Водночас банки констатували, що у третьому кварталі передусім збільшувалися їх зобов'язання перед населенням, на відміну від попередніх періодів. Більшість респондентів повідомили про зростання обсягу коштів домогосподарств, водночас обсяги фондування від корпорацій зросли у 59% опитаних порівняно з 95% у другому кварталі.

"Вперше з початку повномасштабної війни обсяг оптового фондування залишився незмінним завдяки привабливій ціні таких запозичень. 43% банків планують залучати таке фондування надалі. Це один із найвищих показників з початку запровадження опитування у 2021 році. Визначальним чинником зростання обсягу фондування залишається рівень відсоткових ставок за депозитами", - йдеться у повідомленні НБУ.

При цьому середня вартість фондування у третьому кварталі знизилася вперше з середини 2021 року, передусім за рахунок падіння вартості коштів бізнесу та оптових залучень. Частка фондування у валюті, за оцінками банків, знижується два квартали поспіль. Такі ж очікування майже половина респондентів має і на четвертий квартал.

Дані опитування також свідчать, що у треьому кварталі строковість фондування не змінилася, проте банки прогнозують її зростання в наступні 12 місяців.

"Майже всі респонденти зазначили, що загальний обсяг їхнього капіталу за останній рік збільшився. У наступні 12 місяців банки очікують зростання обсягу капіталу, цей тренд триває з початку 2023 року", - додали в НБУ.

"Опитування про банківське фондування" проводилося із 15 вересня до 6 жовтня серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.







