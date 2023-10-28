Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ опустив ставки ОВДП на 0,2 в. п. завдяки високому попиту

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок змогло знизити ставки відсікання за всіма трьома випусками облігацій на 0,19-0,23 відсоткового пункту (в. п.) завдяки високому попиту, що перевищував пропозицію на кожному аукціоні в 1,1-2,2 раза.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за річними паперами ставка відсікання опустилася до 17,3% із 17,53% тижнем раніше, за новими 21-міс. "військовими" облігаціями - до 18,15% із 18,35% і за 3-річними "резервними" ОВДП - до 19% із 19,19% попереднього вівторка.

Середньозважені ставки становили відповідно 17,27%, 18,15% та 19% річних.

Найбільший попит був на 21-міс. "військові" облігації - 8,83 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 4 млрд грн, тоді як на 3-річні папери він становив 7,74 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн і на річні - 3,98 млрд грн за пропозиції 3,5 млрд грн.

Як повідомлялося, банкіри очікують чергового зниження Нацбанком облікової ставки на засіданні 26 жовтня орієнтовно на 2 в. п. - до 18% річних.