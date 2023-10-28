Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ опустив ставки ОВДП на 0,2 в. п. завдяки високому попиту

22:39 24.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок змогло знизити ставки відсікання за всіма трьома випусками облігацій на 0,19-0,23 відсоткового пункту (в. п.) завдяки високому попиту, що перевищував пропозицію на кожному аукціоні в 1,1-2,2 раза.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за річними паперами ставка відсікання опустилася до 17,3% із 17,53% тижнем раніше, за новими 21-міс. "військовими" облігаціями - до 18,15% із 18,35% і за 3-річними "резервними" ОВДП - до 19% із 19,19% попереднього вівторка.

Середньозважені ставки становили відповідно 17,27%, 18,15% та 19% річних.

Найбільший попит був на 21-міс. "військові" облігації - 8,83 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 4 млрд грн, тоді як на 3-річні папери він становив 7,74 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн і на річні - 3,98 млрд грн за пропозиції 3,5 млрд грн.

Як повідомлялося, банкіри очікують чергового зниження Нацбанком облікової ставки на засіданні 26 жовтня орієнтовно на 2 в. п. - до 18% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону169170*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000187207		Первинне
розміщення
UA4000228910
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 500 000 4 000 000
Дата розміщення 24.10.2023 24.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 25.10.2023 25.10.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 24.01.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 24.07.2024
Дата оплати відсотків  22.01.2025
Дата оплати відсотків  23.07.2025
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 90.75
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.15
Термін обігу (днів) 343 637
Дата погашення 02.10.2024 23.07.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 982 024 000 8 833 858 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 500 000 000 4 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 030 992 000 4 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 31
Кількість задоволених заявок, шт. 9 29
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.53 18.35
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.20 18.14
Встановлена дохідність, % 17.30 18.15
Середньозважена дохідність, % 17.27 18.15
Надходження до бюджету 3 478 335 380.96 4 177 574 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону171172*
Код випуску облігацій Дорозміщення
 UA4000228811		Первинне
розміщення
UA4000228928
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 300 000
Дата розміщення 24.10.2023 24.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 25.10.2023 25.10.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 
Дата оплати відсотків 02.10.2024 
Дата оплати відсотків 02.04.2025 
Дата оплати відсотків 01.10.2025 
Дата оплати відсотків 01.04.2026 
Дата оплати відсотків 30.09.2026 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 95.95 -
Номінальний рівень дохідності, % 19.19 4.79
Термін обігу (днів) 1 071 365
Дата погашення 30.09.2026 24.10.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 735 737 000 353 491 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 715 737 000 300 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 715 737 000 300 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 33 69
Кількість задоволених заявок, шт. 30 69
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.10 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.90 4.50
Встановлена дохідність, % 19.00 4.80
Середньозважена дохідність, % 19.00 4.79
Надходження до бюджету 4 785 392 390.63 286 330 314.87

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес