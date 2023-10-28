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Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ опустив ставки ОВДП на 0,2 в. п. завдяки високому попиту
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок змогло знизити ставки відсікання за всіма трьома випусками облігацій на 0,19-0,23 відсоткового пункту (в. п.) завдяки високому попиту, що перевищував пропозицію на кожному аукціоні в 1,1-2,2 раза.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за річними паперами ставка відсікання опустилася до 17,3% із 17,53% тижнем раніше, за новими 21-міс. "військовими" облігаціями - до 18,15% із 18,35% і за 3-річними "резервними" ОВДП - до 19% із 19,19% попереднього вівторка.
Середньозважені ставки становили відповідно 17,27%, 18,15% та 19% річних.
Найбільший попит був на 21-міс. "військові" облігації - 8,83 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 4 млрд грн, тоді як на 3-річні папери він становив 7,74 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн і на річні - 3,98 млрд грн за пропозиції 3,5 млрд грн.
Як повідомлялося, банкіри очікують чергового зниження Нацбанком облікової ставки на засіданні 26 жовтня орієнтовно на 2 в. п. - до 18% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|169
|170*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000187207
|Первинне
розміщення
UA4000228910
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|3 500 000
|4 000 000
|Дата розміщення
|24.10.2023
|24.10.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|25.10.2023
|25.10.2023
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|24.07.2024
|Дата оплати відсотків
|22.01.2025
|Дата оплати відсотків
|23.07.2025
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|77.50
|90.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.50
|18.15
|Термін обігу (днів)
|343
|637
|Дата погашення
|02.10.2024
|23.07.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 982 024 000
|8 833 858 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 500 000 000
|4 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|16 030 992 000
|4 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|31
|Кількість задоволених заявок, шт.
|9
|29
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.53
|18.35
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.20
|18.14
|Встановлена дохідність, %
|17.30
|18.15
|Середньозважена дохідність, %
|17.27
|18.15
|Надходження до бюджету
|3 478 335 380.96
|4 177 574 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|171
|172*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000228811
|Первинне
розміщення
UA4000228928
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|300 000
|Дата розміщення
|24.10.2023
|24.10.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|25.10.2023
|25.10.2023
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|95.95
|-
|Номінальний рівень дохідності, %
|19.19
|4.79
|Термін обігу (днів)
|1 071
|365
|Дата погашення
|30.09.2026
|24.10.2024
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|6 735 737 000
|353 491 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 715 737 000
|300 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|14 715 737 000
|300 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|33
|69
|Кількість задоволених заявок, шт.
|30
|69
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|19.10
|4.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.90
|4.50
|Встановлена дохідність, %
|19.00
|4.80
|Середньозважена дохідність, %
|19.00
|4.79
|Надходження до бюджету
|4 785 392 390.63
|286 330 314.87
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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