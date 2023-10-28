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Долар зміцнюється до євро та фунта на слабких статданих з єврозони та Британії
16:38 24.10.2023 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.
Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0631 порівняно з $1,0670 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,2216 порівняно з $1,2247 напередодні.
Увага трейдерів цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), підсумки якого буде підбито у четвер. Трейдери не чекають подальшого посилення грошово-кредитної політики Європейським ЦБ, враховуючи сигнали спаду ділової активності, що триває в регіоні.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні у жовтні впав до 46,5 пункту з 47,2 пункту у жовтні, йдеться у попередньому звіті Hamburg Commercial Bank (HCOB) та S&P Global, опублікованому у вівторок. Жовтневе значення індексу мінімальне з листопада 2020 року.
Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про спад ділової активності. Зведений PMI в єврозоні залишається нижчим за цю позначку вже п'ять місяців поспіль.
У Британії зведений PMI, що розраховується Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) та S&P Global, збільшився у жовтні до 48,6 пунктів з 48,5 пунктів у вересні. Індикатор, однак, залишився нижчим за 50 пунктів третій місяць поспіль.
Слабкі статдані знижують ймовірність подальшого зростання ставки Банком Англії, зазначає аналітик Ebury Метью Райан.
"Це однозначно погані новини для фунта", - каже Райан, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Пара долар/ієна торгується у вівторок на рівні 149,79 єни проти 149,71 єни напередодні, пара долар/юань - на рівні 7,3100 юаня порівняно з 7,3157 юаня на закриття попередньої сесії
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