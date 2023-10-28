Вклади населення у банках зросли з початку року на 87 мільярдів, – Фонд гарантування

У січні-вересні 2023 року сума вкладів фізичних осіб в українських банках зросла на 87,3 мільярда гривень.

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках України склала 1 138,8 млрд грн, збільшившись у вересні на 23,9 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Із загальної суми вклади у національній валюті становлять 736 млрд грн, в іноземній валюті - 402,8 млрд грн (в еквіваленті).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 134 млрд грн або 11,8% від загальної суми вкладів.

Нагадаємо, учасниками Фонду гарантування вкладів є всі 64 українських банки.