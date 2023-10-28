Європейські акції не показують єдиної динаміки у вівторок

Фондові індекси країн Західної Європи рухаються різноспрямовано під час торгів у вівторок, інвестори оцінюють макроекономічну статистику та звіти емітентів в очікуванні підсумків жовтневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Британський індикатор FTSE 100 опускається на 0,23%, італійський FTSE MIB - на 0,29%, іспанський IBEX 35 - на 0,05%. Німецький DAX та французький CAC 40 додають 0,08% та 0,24% відповідно.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:12 EET підвищився на 0,01% і склав 433,23 пункту.

Аналітики в середньому прогнозують, що керівництво ЄЦБ у четвер залишить ключові відсоткові ставки на колишньому рівні після їхнього підвищення протягом 10 останніх засідань поспіль.

Тим часом зведений індекс менеджерів закупівель (PMI) єврозони в жовтні знизився п'ятий місяць поспіль - до мінімальних з листопада 2020 року 46,5 пунктів у порівнянні з 47,2 пунктів у вересні, за попередніми даними Hamburg Commercial Bank і S&P Global. До пандемії коронавірусу показник останній раз був нижчим у березні 2013 року. Значення індикатора менше 50 пунктів свідчить про послаблення активності, більше - посилення. Аналітики, середні оцінки яких наводить Trading Economics, прогнозували 47,4 пункту.

У Німеччині аналогічний показник у жовтні опустився до 45,8 пунктів з 46,4 пунктів місяцем раніше, у Франції - зріс до 45,3 пунктів з мінімальних за 34 місяці 44,1 пунктів у вересні. Консенсус-прогноз передбачав 46,7 пункту та 44,1 пункту відповідно.

Рівень безробіття у Великій Британії у червні-серпні склав 4,2% порівняно з 4% у березні-травні та 4,3% у травні-липні, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Рівень зайнятості знизився у червні-серпні на 0,3 відсоткового пункту, порівняно з попередніми трьома місяцями, до 75,7%.

Акції швейцарської Novartis дешевшають на 0,7%, хоча ця фармацевтична компанія наростила виручку у третьому кварталі на 12%, чистий прибуток - на 14%, а також покращила річний прогноз базового операційного прибутку.

Папери італійського UniCredit знецінюються на 3,3%, також незважаючи на позитивну звітність. Банк збільшив чистий прибуток у липні-вересні до 2,32 млрд євро з 1,71 млрд євро на рік раніше, а його прибуток за дев'ять місяців підскочив на 67,7% - до рекордних 6,7 млрд євро.

Ринкова вартість іншого великого банку, британського Barclays, знижується на 6,2%. У третьому кварталі він скоротив чистий прибуток на 16%, а виторг не виправдав прогноз аналітиків.

У Німеччині лідером зниження виступають прості акції Siemens Energy і "префи" Sartorius, що дешевшають на 1% та 1,2% відповідно.

Акції французької Hermes, навпаки, дорожчають на 2%. Виробник товарів класу "люкс" у третьому кварталі збільшив виручку краще за очікування ринку - на 7,3%, до 3,37 млрд євро.

Капіталізація німецької Puma збільшується на 3,9%, хоча цей виробник спорттоварів за останні три місяці знизив чистий прибуток і виручку.

Слідом за вартістю нафти зростають котирування паперів гігантів галузі BP plc (+0,9%) та TotalEnergies (+0,4%).

Крім BP на торгах у Лондоні активно додають у ціні акції інших сировинних компаній: Rio Tinto - 1,8%, Glencore - 1%, Antofagasta та BHP Group - по 0,8%.