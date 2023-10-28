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Ціни на золото різноспрямовані, оскільки зростання прибутковості остигає, у центрі уваги шквал даних із США
08:59 24.10.2023 |
У вівторок ціни на золото торгувалися в різноспрямованому діапазоні, зберігши нещодавнє зростання, оскільки трейдери стежили за розвитком подій у війні між Ізраїлем і Хамасом, тоді як увага також була звернена на низку ключових економічних показників США, які мають вийти цього тижня.
Короткостроковий попит на золото, як і раніше, підтримується, при цьому спотові ціни зростають, оскільки конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС підживлює попит на безпечні притулки. Але падіння ф'ючерсів на золото сигналізувало про те, що золоті бугаї, як і раніше, побоюються вищих відсоткових ставок на більш тривалий термін.
Тим не менш, падіння долара і прибутковість після недавніх піків також полегшили ціни на зливки.
О 06:14 EET спотове золото зросло на 0,1% до $1975,71 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1986 55 за унцію. Обидва інструменти залишилися в межах видимості майже тримісячного максимуму.
Жовтий метал продемонстрував зоряне зростання за останні два тижні, оскільки початок війни між Ізраїлем та Хамасом відправив інвесторів прямо у безпечні гавані. Ринки зараз чекають на подальшу ескалацію конфлікту, хоча нещодавні дипломатичні місії кількох світових держав, схоже, запобігли будь-якій серйозній ескалації.
Прибутковість казначейських облігацій цього тижня досягла багатомісячного піку, тоді як долар також упав, оскільки ринки завмерли перед низкою ключових економічних сигналів цього тижня.
Дані за індексом менеджерів із закупівель (PMI) США вийдуть пізніше у вівторок і, як очікується, дадуть більше інформації про ділову активність на тлі високих процентних ставок та сталої інфляції.
Потім у середу виступить голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, потенційно запропонувавши більше сигналів про напрямок грошово-кредитної політики. Голова ФРС нещодавно підтвердив, що банк планує утримувати відсоткові ставки на вищому рівні протягом тривалого часу, а також зберіг можливість ще одного підвищення ставок цього року.
Промова Пауелла також прозвучить лише за тиждень до засідання ФРС, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки без змін.
Пізніше поточного тижня будуть опубліковані дані щодо валового внутрішнього продукту США за третій квартал, а дані PCE щодо інфляції - ключовий показник інфляції для ФРС - закриють тиждень у п'ятницю. Будь-які ознаки економічної стійкості та стійкої інфляції дають ФРС додатковий стимул для підтримки вищих ставок, що є поганою ознакою для золота.
Жовтий метал також може зіткнутися зі зменшенням попиту на безпечні притулки, якщо економічне зростання США залишиться стабільним.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у вівторок, відновившись майже з річного мінімуму.
Червоний метал був певною мірою підтриманий діалогом між офіційними особами США та Китаю, який, як вважають трейдери, може призвести до покращення відносин між економічними гігантами. Але інші перешкоди, особливо постійні побоювання з приводу ринку нерухомості Китаю, обмежили серйозні успіхи.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, зросли на 0,4% до $3,5927 за фунт.
Покупці міді уважно стежитимуть за економічними показниками США цього тижня з огляду на те, що будь-які ознаки стійкості виробництва вказують на деяке посилення попиту на мідь. Але оскільки економічні умови погіршуються у всьому світі, перспективи міді залишаються похмурими.
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