Фінансові новини
- |
- 28.10.23
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар упав напередодні ключових даних США
08:06 24.10.2023 |
У вівторок долар знизився по відношенню до кошика валют, відображаючи падіння прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори чекають на ключові економічні дані США перед засіданням Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики, яке відбудеться наступного тижня.
Востаннє індекс долара перебував на позначці 105,57, втративши більш ніж 0,5% на попередній сесії через падіння прибутковості казначейських облігацій США.
Долар знайшов підтримку минулого тижня після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що економічна міць США може вимагати посилення фінансових умов, внаслідок чого базова прибутковість за 10-річними облігаціями перевищила 5% до найвищого рівня з липня 2007 року.
Увага ринку тепер звернена на деякі з останніх економічних даних США перед засіданням ФРС, яке пройде 31 жовтня - 1 листопада, при цьому індекс менеджерів із закупівель (PMI) буде опубліковано пізніше у вівторок, а валовий внутрішній продукт вийде у четвер.
Дані PMI можуть поставити очікування ринку перед звітом про ВВП, сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
"Якщо дані відхилиться досить далеко в один бік, це може спровокувати сильне ралі долара або розрив відносин з ФРС у період блокування", - сказав він, маючи на увазі період перед нарадою з політики, протягом якої накладаються обмеження на публічні повідомлення від чиновників центрального банку.
Очікується, що ФРС збереже ставки на своєму засіданні наступного тижня.
Очікується, що Європейський центральний банк також залишить процентні ставки без змін на своєму засіданні у четвер, після підвищення ключових процентних ставок на 25 базисних пунктів у вересні.
Євро практично не змінився на рівні $1,0665, утримуючи зростання по відношенню до долара, яке сталося у понеділок.
Тим часом падіння долара принесло невелике полегшення єні. Японська валюта досягла чутливого рівня 150 і в п'ятницю, і в понеділок і наразі залишалася незмінною по відношенню до долара США, на рівні 149,77.
Трейдери розглядають поріг у 150 пунктів як можливий рубіж для втручання японської влади на валютний ринок.
Однак дані зі США цього тижня можуть повернути єну назад у небезпечну зону, якщо вона стане сильною.
"Єна буде особливо чутлива до гарячих даних зі США, особливо якщо це змусить казначейські облігації подолати ключовий рівень опору 5% або близько того", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чистий продаж НБУ у четвертий тиждень відмови від фіксованого курсу скоротився до $675,2 млн
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта і дешевшає до єни
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,4416 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.23
|Ціни на золото зростають, залишаючись поблизу рівня у 2000 доларів, у міру зростання напруженості між США та Іраном
|Азіатські акції відновлюються на тлі ослаблення падіння технологій, але очікуються щотижневі втрати
|Долар налаштований на щотижневе зростання, оскільки економіка США залишається стійкою
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI