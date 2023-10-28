Долар упав напередодні ключових даних США

У вівторок долар знизився по відношенню до кошика валют, відображаючи падіння прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори чекають на ключові економічні дані США перед засіданням Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики, яке відбудеться наступного тижня.

Востаннє індекс долара перебував на позначці 105,57, втративши більш ніж 0,5% на попередній сесії через падіння прибутковості казначейських облігацій США.

Долар знайшов підтримку минулого тижня після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що економічна міць США може вимагати посилення фінансових умов, внаслідок чого базова прибутковість за 10-річними облігаціями перевищила 5% до найвищого рівня з липня 2007 року.

Увага ринку тепер звернена на деякі з останніх економічних даних США перед засіданням ФРС, яке пройде 31 жовтня - 1 листопада, при цьому індекс менеджерів із закупівель (PMI) буде опубліковано пізніше у вівторок, а валовий внутрішній продукт вийде у четвер.

Дані PMI можуть поставити очікування ринку перед звітом про ВВП, сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"Якщо дані відхилиться досить далеко в один бік, це може спровокувати сильне ралі долара або розрив відносин з ФРС у період блокування", - сказав він, маючи на увазі період перед нарадою з політики, протягом якої накладаються обмеження на публічні повідомлення від чиновників центрального банку.

Очікується, що ФРС збереже ставки на своєму засіданні наступного тижня.

Очікується, що Європейський центральний банк також залишить процентні ставки без змін на своєму засіданні у четвер, після підвищення ключових процентних ставок на 25 базисних пунктів у вересні.

Євро практично не змінився на рівні $1,0665, утримуючи зростання по відношенню до долара, яке сталося у понеділок.

Тим часом падіння долара принесло невелике полегшення єні. Японська валюта досягла чутливого рівня 150 і в п'ятницю, і в понеділок і наразі залишалася незмінною по відношенню до долара США, на рівні 149,77.

Трейдери розглядають поріг у 150 пунктів як можливий рубіж для втручання японської влади на валютний ринок.

Однак дані зі США цього тижня можуть повернути єну назад у небезпечну зону, якщо вона стане сильною.

"Єна буде особливо чутлива до гарячих даних зі США, особливо якщо це змусить казначейські облігації подолати ключовий рівень опору 5% або близько того", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.