Долар дешевшає до євро, дорожчає до єни

Долар США дешевшає до євро і зміцнюється до єни вдень у понеділок.

Інвестори оцінюють заяви голови Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса Лоретти Местер, яка схиляється до необхідності ще одного підвищення ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року - до 5,5-5,75%, але вважає, що незалежно від того, чи буде ставку піднято ще раз, Федрезерв "наближається до завершення" циклу посилення політики.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 15:46 EET торгується на рівні $1,0612 порівняно з $1,0596 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,15%.

Курс фунта до долара не змінюється і перебуває на позначці $1,2165.

У парі з єною долар зріс менш ніж на 0,1% і коштує 149,93 єни проти 149,84 єни за підсумками торгів у п'ятницю.