Банки минулого тижня видали ₴1,4 мільярда доступних кредитів

В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 339 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 339 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 219 кредитних договорів на суму 0,48 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 23 жовтня 2023 року суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 288 кредитів на загальну суму 243,3 млрд грн, з яких 50 318 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 106,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні за програмою доступних кредитів укладено 39 466 кредитних договорів на загальну суму 153,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 29 842 кредитних договори на суму 79,6 млрд грн).

З них 9,137 млрд грн видано на інвестиційні цілі, 9,171 млрд грн - як антикризові кредити, 3,8 млрд грн - на рефінансування попередньо отриманих кредитів, 35,055 млрд грн - сільськогосподарським товаровиробникам та 58,252 млрд грн - на антивоєнні цілі.

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Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.