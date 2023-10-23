Банки фіксують відновлення попиту на кредити та очікують на подальше зростання корпоративного і роздрібного портфелів - НБУ

Попит на корпоративні гривневі кредити у ІІІ кварталі зріс, як і попит на кредити населенню, і більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Найбільше зростання попиту в корпоративному сегменті, за даними банків, спостерігається з боку великих підприємств, у роздрібному - на іпотеку (зростання чотири квартали поспіль). У ІV кварталі банки очікують на зростання попиту і на корпоративні, і на роздрібні кредити.

Якість позик, за даними опитування, не зміниться, проте окремі великі гравці зазначили про погіршення якості кредитів домогосподарствам.

Обсяги фондування, на думку респондентів, продовжать зростати, і п'ятий квартал поспіль банки розраховують на приплив коштів від населення.

Боргове навантаження малих та середніх підприємств і великих компаній, за оцінками банків, два квартали поспіль знижується до середнього рівня. Водночас боргове навантаження домогосподарств дещо нижче за середнє.

Рівень схвалених заявок на кредити для бізнесу у ІІІ кварталі підвищився, передусім на кредити малих та середніх підприємств, короткострокові та валютні позики. Надалі зростає рівень схвалених заявок на роздрібні кредити, більшою мірою на споживчі.

Кредитні стандарти для бізнесу у ІІІ кварталі не змінилися вперше з початку повномасштабного вторгнення після тривалого періоду їх посилення. Кожен п'ятий респондент зазначив навіть про певне пом'якшення стандартів. У ІV кварталі банки планують дещо послаблювати кредитні стандарти для всіх типів позик, крім валютних.

Кредитні стандарти домогосподарствам пом'якшуються третій квартал поспіль. Банки планують і надалі пом'якшувати стандарти для споживчих кредитів, водночас для іпотечних - залишать незмінними.

Фінустанови повідомили про незначне зростання кредитного ризику протягом ІІІ кварталу. Упродовж наступного кварталу очікується підвищення кредитного та процентного ризиків, а найбільше - валютного.