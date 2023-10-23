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НБУ встановив довідковий курс гривні - 36,5513 грн/$1
12:36 23.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 23 жовтня 2023 року.
|Показник
|20.10.2023
|23.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.5462
|36.5513
|0.01
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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